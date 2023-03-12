نابل: تشييع جنازة الناشطة النسوية والحقوقية أحلام بلحاج بمقبرة مدينة قربة

تم بعد ظهر اليوم الاحد، تشييع جنازة الناشطة النسوية والحقوقية الدكتورة أحلام بلحاج التي وافتها المنية مساء أمس السبت عن عمر 59 سنة وذلك بعد معاناة مع المرض

وقد تم نقل جثمان الفقيدة إلى مثواها الأخير بمقبرة مدينة قربة مسقط رأسها بحضور عائلة الفقيدة وثلة من الشخصيات الوطنية الناشطة في المجال السياسي والنقابي والحقوقي

وفي كلمة تأبينية مؤثرة استعرض الناطق الرسمي للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري خصال الراحلة أحلام بلحاج ومسيرتها المهنية والنقابية بعد تخرجها من كلية الطب بتونس وتخصصها في الطب النفسي للأطفال والمراهقين، مؤكدا على مساهمتها في إيلاء هذا الاختصاص الأهمية اللازمة في منظومة الصحة العمومية في تونس وعلاج بعض الامراض المسكوت عنها ومنها مرض طيف التوحد حيث أسست جمعية طب الأطفال والمراهقين واجتهدت في عقد عديد المؤتمرات التكوينية

وشدد الطاهري على ان الفقيدة التي اشتغلت أستاذة بكلية الطب بتونس دافعت على التدريس العمومي للطب وقاومت كل محاولات الخوصصة لكليات الطب بهدف الحفاظ على جودة التدريس، لافتا إلى انها أسست قسم طب الأطفال النفسي بمستشفى المنجي سليم وكونت فريقا متكاملا وناجعا يسهر على علاج المرضى بأحسن المناهج

وقال إن أحلام بلحاج تميزت بصفات الطبيبة الإنسانة لتخوض معارك أخرى كحقوقية ونقابية وسياسية مثقفة من خلال تجربتها في الحركة الطلابية في الجامعة بداية من سنة 1983 وانخراطها في النشاط السياسي ضمن المجموعات الطلابية اليسارية ثم انخراطها في الاتحاد العام التونسي للشغل حيث تولت عضوية النقابة العامة للأطباء الجامعيين الاستشفائيين ثم تولت الكتابة العامة لهذه النقابة الى حين وفاتها

وأشار في هذا السياق، إلى مساهمتها في بلورة تصور الاتحاد حول إصلاح المنظومة الصحية ومنظومة الحماية الاجتماعية وكل ما له علاقة باختصاصها أو اهتماماتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، فضلا عن دورها في تحقيق مكاسب معنوية ومادية هامة للأطباء الجامعيين الاستشفائيين

وتحدث الطاهري عن نشاطها الحقوقي والنسوي حيث عرفت الراحلة بدفاعها عن المرأة والديمقراطية والحقوق وانخراطها في الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات التي تولت رئاستها لفترتين

ومن جانبها، اعتبرت وزيرة المرأة آمال بلحاج موسى في تصريح ل(وات)، ان الراحلة أحلام بلحاج هي امرأة استثنائية ومناضلة ناشطة تميزت بالعطاء ولن تنساها الطفولة في تونس، مشيرة إلى ان الوزارة اشتغلت مع الفقيدة بصفتها رئيسة الجمعية التونسية للطب النفسي للأطفال والمراهقين من خلال إمضاء اتفاقية منذ شهر جوان 2022 وقد تم استكمال دليل المربي لدمج أطفال ذوي طيف التوحد والاستعداد لتقديمه الا ان الموت غيبها

وولدت الدكتورة أحلام بلحاج بمدينة قربة من ولاية نابل سنة 1964 وهي طبيبة نفسانية للأطفال وأستاذة مساعدة في الطب وقد شغلت مسؤولية الكتابة العامة للنقابة العامة للأطباء الاستشفائيين الجامعيين الى حين وفاتها أمس السبت 11 مارس



