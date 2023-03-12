اختتام تظاهرة الطهي بطبرقة ورهانات على الاستثمار في المخزون الغذائي الشعبي

اختتمت اليوم الاحد تظاهرة الطهي الترويجية التي انتظمت بفضاء "البازليك" بمدينة طبرقة وسط حضور لعدد من مشاهير الطهي والحرفيات من منتجي الصناعات اليدوية الناشطات بإقليم الشمال الغربي.



وقدم عدد من الطهاة اكلات مختلفة تحاكي المخزون التراثي لولايات جندوبة والكاف وباجة وسليانة وخاصة تلك التي تتماشى مع السلامة الصحية وتنبش في اكلات باتت مهددة بالاندثار رغم قيمتها الغذائية وذلك بالاستناد الى اواني الطبخ الفخارية والخشبية التي صنعتها انامل نساء استثمرن في محيطهن الغابي والطبيعي.

وقالت هالة داود رئيسة جمعية "بالاد كولينار" (فسحات طبخ) المختصة في الترويج للأكلات السياحية التقليدية وفق خصوصيات الجهات التي تنظم فيها مثل هذه التظاهرات ان هذا النشاط يهدف الى دعم قدرات ومهارات المختصين في المجال وخلق سوق تجارية لترويج منتجاتهم والتي يغلب عليها الطابع البيولوجي، داخل الوحدات السياحية المختلفة وخاصة وحدات السياحة البديلة التي تجد اقبالا لافتا الى جانب تشبيك علاقة المنتجين .

وأضافت في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء ان هذه التظاهرة الممولة من وكالة التعاون الألماني والتي تحاول ملامسة المحيط الايكولوجي للجهة في مختلف ابعداه توقفت على ضرورة بعث نسخة جديدة في افق الصائفة القادمة وذلك من خلال تنظيم تظاهرة من المرتقب ان تتزامن مع مهرجان الجاز الدولي

واشارت الى ضرورة تعميم هذا النشاط الترويجي على ولايات المهدية وتوزر وسوسة من اجل تعزيز قدراتها في استقطاب السياحة البديلة وتوفير مقوماتها التي تتماشى وطلبات السوق المحلية والعالمية والاستفادة من خصوصيات مخزونها التراثي الغني بالتنوع والاستعداد البشري للاستثمار في هذا القطاع.

من جهته اعتبر المندوب الجهوي للسياحة بطبرقة عيسى المرواني ان التظاهرة التي انطلقت مساء يوم امس السبت تعد مناسبة للتعريف بمخزون الاكلات الشعبية الصحية التي تزخر بها ولاية جندوبة وبقية ولايات الشمال الغربي فضلا على انها فرصة للترويج للسياحة البديلة التي أضحت قبلة للسواح من مختلف الفئات والاعمار والجنسيات وذلك لما تتمتع به الجهة من مخزون تراثي ثري.

واضاف ان الاقبال الذي شهدته هذه التظاهرة واستضافتها لمشاهير في الطهي وتأثيثها بجملة من العروض الموسيقية ومعرضا للألبسة التقليدية التي تستخدم مكونات المحيط البيئي والغابي، يعكس قيمة السياحة البديلة لدى السائح وربط علاقات واعدة مع المؤسسات والاقامات السياحية العصرية والريفية على حد السواء.



