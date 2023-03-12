وزارة المرأة تنعى الدكتورة والحقوقية والناشطة في المجتمع المدني الفقيدة أحلام بالحاج

نعت وزارة المرأة والاسرة والطفولة وكبار السن الدكتورة والحقوقية والناشطة في المجتمع المدني الفقيدة أحلام بالحاج، التي وافاها الأجل المحتوم مساء امس السبت.



ورفعت الوزارة في بلاغ اصدرته، بهذه المناسبة، الأليمة لأسرة الفقيدة وكل من رافقها في مسيرتها النضالية، أحرّ التعازي وأصدق عبارات المواساة، مؤكدة بأن هذا المصاب الجلل يذكر بمناقب هذه المرأة التونسية المتميزة التي ستبقى انسانيتها حاضرة في قلوب كل من عرفها.



وذكرت الوزارة في بلاغها بتفاعل الفقيدة بشكل انساني عميق، بصفتها كرئيسة للجمعية التونسية للطّب النفسي للأطفال والمراهقين، مع مبادرة الوزارة في جوان 2022 بإمضاء اتفاقية شراكة بهدف إطلاق مشروع وطني جديد، هو الأول من نوعه في تونس، لتكريس حق الأطفال ذوي طيف التوحد في التمتع بخدمات وبرامج الطفولة المبكرة الدامجة.



ولفتت الوزارة الى ان الفقيدة قد غادرت مبكرا قبل معاينة باكورة ثمار هذه الاتفاقية من خلال الإعلان خلال الأيام القادمة عن أول دليل لدمج الأطفال ذوي طيف التوحد في رياض الأطفال



وقد ولدت أحلام بالحاج سنة 1964 بمدينة قربة من ولاية نابل، وهي طبيبة نفسية للأطفال وأستاذة رئيسة قسم الطب النفسي للاطفال بمستشفى المرسى. وشغلت الفقيدة مسؤولية الكتابة العامة للنقابة العامة للأطباء الاستشفائيين الجامعيين إلى حين وفاتها وعرفت بنشاطها من أجل الديمقراطية وحقوق المرأة في تونس، كما تولت مرتين رئاسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات



