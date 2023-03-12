الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لامتحان بكالوريا 2023 تجرى بين أيام 7 و14 جوان 2023

تجرى الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لامتحان بكالوريا 2023، أيام 7 و8 و9 و12 و13 و14 جوان 2023، فيما يجتاز المؤجلون الاختبارات الكتابية لدورة المراقبة من 3 إلى 6 جويلية القادم، وفق روزنامة تفصيلية لمواعيد هذه الاختبارات نشرتها وزارة التربية مساء السبت إلى الأحد.



وطبقا للروزنامة المدرسية التي أعلنتها وزارة التربية بداية السنة الدراسية، فإن الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية سيكون يوم الأحد 25 جوان 2023 ، فيما يتم التصريح بنتائج دورة المراقبة يوم 16 جويلية 2023.



ويخصّص اليوم الأول من الاختبارات الكتابية ( 7 جوان القادم)، لاجتياز الاختبار الكتابي في الفلسفة بالنسبة لكل المترشحين من كل الشعب المطالبون باجتياز الاختبار الكتابي في اللغة الأجنبية الثالثة ( المادة الاختيارية)، بالنسبة لجميع الشعب، أو الرياضيات أو العلوم الطبيعية بالنسبة لتلاميذ شعبة الآداب وأو الإعلامية والتاريخ والجغرافيا بالنسبة للمترشحين عن شعبة الرياضة.



ويمتحن المترشحون في اليوم الثاني من الامتحان ( 8 جوان القادم) في المواد الأساسية بمخلتف الشعب، حيث يجتاز تلاميذ شعبة الآداب امتحان مادة التفكير الاسلامي، فيما يختبر تلاميذ الرياضيات والعلوم التجريبية على التوالي في الرياضيات والعلوم التجريبية. وفي حين يجري المترشحون عن شعبة الاقتصاد والتصرف، اختبارات في مادتي الاقتصاد والاعلامية، يمتحن تلاميذ شعب العلوم التقنية وعلوم الإعلامية والرياضة على التوالي في التكنولوجيا، والخوارزميات والبرمجة، والعلوم البيولوجية.

ويخصّص يوم الجمعة 9 جوان 2023، لاجتياز اختبار الفرنسية بالنسبة لجميع الشعب بالاضافة إلى امتحان المترشحين من أربع شعب ( علوم تجريبية والاقتصاد والتصرف والعلوم التقنية والرياضة )، في مادة الرياضيات، واختبار التلاميذ من شعب الرياضيات والعلوم التجريبية وعلوم الإعلامية على التوالي في علوم الحياة والأرض والرياضيات والعلوم الفيزيائية.



وتستأنف الاختبارات، بعد فترة راحة بيومين ( السبت 10 والأحد 11 جوان القادم)، بالاختبار في مادة العلوم الفيزيائية بالنسبة للمترشحين عن شعب الرياضيات والعلوم التجريبية والعلوم التقنية والرياضة، فيما يجتاز تلاميذ شعبة الآداب والاقتصاد والتصرف وعلوم الإعلامية على التوالي الاختبارات في مواد العربية والتصرّف والرياضيات.

ويختبر، يوم الثلاثاء 12 جوان القادم، المترشحون في مختلف الشعب عدا تلاميذ الآداب الذين سيتقدمون لاختبار التاريخ والجغرافيا والإعلامية، كتابيا في مادة العربية، بالإضافة إلى مادة الإعلامية بالنسبة للمترشحين لامتحان البكالوريا من شعبة العلوم التجريبية والرياضيات والعلوم التقنية، ومواد التاريخ والجغرافيا ومادة أنظمة وتكنولوجيات المعلوماتية والاختصاص الرياضي بالنسبة للمترشحين على التوالي عن شعبة الاقتصاد والتصرف وعلوم الإعلامية والرياضة.

ويجري المترشحون في مختلف الاختصاصات، خلال اليوم الأخير للاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لبكالوريا 2023،( الأربعاء 14 جوان 2023)، امتحانا في اللغة الانقليزية بالاضافة إلى المواد الفنية ( باستثناء المترشحين من شعبة الرياضة ).

ويذكر أن وزارة التربية لم تعلن بعد عهن عدد المترشحين لاجتياز هذا الامتحان.



