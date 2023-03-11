ملتقى الرياضيين الأفارقة: انطلاق الأشغال بالجزائر بحضور 54 لجنة اولمبية افريقية منها تونس

انطلقت أشغال ملتقى الرياضيين الأفارقة الذي تنظمه جمعية اللجان الاولمبية الإفريقية (اكنوا) اليوم السبت بالجزائر العاصمة بمشاركة 54 لجنة اولمبية وطنية افريقية من اللجنة الاولمبية التونسية.ويعد الملتقى المنظم بالتعاون مع اللجنة الاولمبية الدولية فرصة لممثلي الرياضيين الأفارقة التابعين للجان الاولمبية الوطنية الإفريقية ال 54 لمناقشة المسائل الكبرى التي تهم رياضي القارة فضلا عن انتخاب ممثليهم في لجنة الرياضيين في اتحاد اللجان الاولمبية الإفريقية (اكنوا).وسيكون الموعد أيضا فرصة سانحة لتسليط الضوء على دور الرياضيين الأفارقة في مختلف اللجان الاولمبية من خلال منحهم فرصة إنشاء وسائل اتصال بين مختلف اللجان و الرياضيين التابعين للجان الاولمبية الوطنية الإفريقية (كنو) و اتحاد اللجان الاولمبية الإفريقية (اكنوا) و اللجنة الاولمبية الدولية (سيوو).وترأس حفل افتتاح أشغال الملتقى مصطفى براف (الجزائر) رئيس اتحاد اللجان الاولمبية الإفريقية (اكنوا) بحضور وزير الشباب و الرياضة الجزائري عبد الرزاق سبقاق بالإضافة الي رئيسة لجنة الرياضيين التابعة للجنة الاولمبية الدولية و عدد من الأبطال العالميين و الاولمبيين في مختلف الرياضات و شخصيات رياضية معروفة.