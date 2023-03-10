معبر رأس جدير: توريد أطنان من البصل و البطاطا والطماطم والفلفل والثوم والقرع

انطلقت عبر معبر رأس جدير الحدودي بولاية مدنين عمليات توريد منتوجات فلاحيّة قدّرت بألف طن من البطاطا، و81 طنّا من الطماطم، و16 طنّا من الفلفل الاخضر، و26 طنّا من الثوم، و236 طنّا من القرع، وذلك في إطار توجّه وزارة الفلاحة لتغطية الحاجيات الوطنية اليومية من هذه المنتجات خلال شهر رمضان المعظّم، وفق المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بمدنين عمار الجامعي.



وأضاف الجمايعي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن جملة هذه الواردات من المنتجات الفلاحية المبرمجة بمناسبة شهر رمضان ينتظر أن تصل الى ما لايقل عنكل 3 الاف طن من البصل في شكل رؤوس، و3 آلاف طن من البطاطا، والتي يأتي توريدها على خلفية نقص الخضروات المسجّل نتيجة شح المياه والجفاف المتواصل وترشيد استعمال مياه الري.

وأكد المندوب أن بقية المنتجات من حليب، ولحوم حمراء وبيضاء، وبيض وبقية الخضروات والغلال، لن تشهد أيّ اشكالات في توفرها خلال شهر رمضان، حسب قوله.



