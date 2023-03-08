دشّن وزير الصحة علي المرابط اليوم الأربعاء بمستشفى الرازي بمنّوبة قسم المستشفى النّهاري "تانيت للإستشفاء" بحضور والي الجهة وممثّل المجلس الأوروبي بتونس وممثلّي المنظمات الأمميّة المعنيّة بالمخدّرات والسّيدا إلى جانب ممثّلي الجمعيات التونسيّة الناشطة في مجال طبّ الإدمان والوقاية من المخدّرات والمديرين الجهويين للصحّة بتونس الكبرى.



وسيخصّص قسم "تانيت للإستشفاء" لتقديم خدمات صحّية واجتماعيّة لفائدة النّساء اللاتّي يعانين من استهلاك الموادّ المؤثّرة عقليّا وهو البادرة الأولى من نوعها في المنطقة العربيّة والإفريقيّة وتمّ إنجازه بتمويل مشترك من الجمعيّة التونسية لطبّ الإدمان والإتّحاد الأوروبي والمجتمع المدني.

وأكّد الأستاذ علي المرابط أنّ وزارة الصحّة تعمل على تنفيذ البرنامج العملياتي للإستراتيجية الوطنيّة لمقاومة المخدّرات والموادّ المؤثّرة عقليّا بمشاركة جميع المتدخّلين وفي إطار نظرة شاملة تجمع بين الوقاية والعلاج من الإدمان لفائدة الفئات الهشّة والمستهدفة ولحماية المجتمع من هذه الآفة.







