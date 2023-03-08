"تانيت للاستشفاء" قسم نهاري بمستشفى الرازي لفائدة النساء اللاتي يعانين من استهلاك المواد المؤثرة عقليا

"تانيت للاستشفاء" قسم نهاري بمستشفى الرازي لفائدة النساء اللاتي يعانين من استهلاك المواد المؤثرة عقليا

Publié le Mercredi 08 Mars 2023 - 20:28 قراءة: 0 د, 38 ث
      
دشّن وزير الصحة علي المرابط اليوم الأربعاء بمستشفى الرازي بمنّوبة قسم المستشفى النّهاري "تانيت للإستشفاء" بحضور والي الجهة وممثّل المجلس الأوروبي بتونس وممثلّي المنظمات الأمميّة المعنيّة بالمخدّرات والسّيدا إلى جانب ممثّلي الجمعيات التونسيّة الناشطة في مجال طبّ الإدمان والوقاية من المخدّرات والمديرين الجهويين للصحّة بتونس الكبرى.

وسيخصّص قسم "تانيت للإستشفاء" لتقديم خدمات صحّية واجتماعيّة لفائدة النّساء اللاتّي يعانين من استهلاك الموادّ المؤثّرة عقليّا وهو البادرة الأولى من نوعها في المنطقة العربيّة والإفريقيّة وتمّ إنجازه بتمويل مشترك من الجمعيّة التونسية لطبّ الإدمان والإتّحاد الأوروبي والمجتمع المدني.
وأكّد الأستاذ علي المرابط أنّ وزارة الصحّة تعمل على تنفيذ البرنامج العملياتي للإستراتيجية الوطنيّة لمقاومة المخدّرات والموادّ المؤثّرة عقليّا بمشاركة جميع المتدخّلين وفي إطار نظرة شاملة تجمع بين الوقاية والعلاج من الإدمان لفائدة الفئات الهشّة والمستهدفة ولحماية المجتمع من هذه الآفة.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 262943



En continu...

Toutes les news...
الأربعاء 08 مارس 2023 | 16 شعبان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:48 18:22 15:48 12:37 06:41 05:15
Babnet
17°
 Babnet22° Babnet % 55 :الرطــوبة
تونــس Babnet12°
1.54 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
22°-1225°-1321°-1423°-1521°-13
  • Avoirs en devises
    22431,5

  • (8 mars)
  • Jours d'importation
    97
  •              1 € = 3,33350 DT        1$ =3,12711 DT
  • Solde Compte du Trésor   (8 mars)   959,5 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
   