"قراءات قانونية" إصدار جديد للقاضي جابر الغنيمي

صدر مؤخرا عن معهد الدراسات العليا للنشر كتاب جديد للقاضي جابر الغنيمي تحت عنوان "قراءات قانونية".



ويتضمن الكتاب عدة مراسيم صدرت مؤخرا تتعلق أساسا بالمضاربة غير المشروعة ومخالفة قواعد المنافسة والأسعار ومكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال والعنف ضد المرأة والحق في النفاذ للمعلومة و حماية المعطيات الشخصية بالإضافة إلى القانون عدد 22 السنة 1991 المتعلق بزرع الأعضاء البشرية وكذلك القانون المتعلق بضبط توريد الأسلحة والاتجار فيها ومسكها و حملها.



وللإشارة فإن جابر الغنيمي يشغل حاليا خطة مساعد أول لوكيل الجمهورية بسيدي بوزيد وناطق رسمي باسم محاكمها، وهو أصيل ولاية سيدي بوزيد قاضي ومدرس جامعي بعدة كليات ومعاهد عليا. وهو متحصل على عدة شهائد عليا أهمها الدكتوراه في القانون الدولي وشهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحاماة وشهادة ختم الدروس بالمعهد الأعلى للقضاء وله عدة مؤلفات قانونية منها "مركز الفرد في القانون الدولي العام" و" المسؤولية الجزائية الدولية للفرد".



