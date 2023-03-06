كاس امم افريقيا لاقل من 20 سنة: المنتخب التونسي يواجه نظيره النيجيري في المباراة الترتيبية

يواجه المنتخب الوطني التونسي لاقل من 20 سنة لكرة القدم يوم الجمعة القادم منتخب نيجيريا في لقاء ترتيبي من اجل المركز الثالث بداية من الساعة الثالثة ظهرا (س15) ضمن منافسات كاس امم افريقيا المقامة بمصر الى غاية يوم 11 مارس الجاري.



وانهزم المنتخب النيجيري امام غامبيا مساء اليوم الاثنين بنتيجة 1-صفر في لقاء نصف النهائي الثاني, حيث سيواجه المنتخب الغامبي نظيره السنيغالي يوم السبت القادم في اللقاء النهائي.

وكان المنتخب التونسي قد انقاد في وقت سابق الى هزيمة عريضة امام نظيره السنيغالي 3ـصفر بملعب هيئة قناة السويس بمدينة الاسماعيلة في اطار الدور نصف النهائي لكاس امم افريقيا.

يذكر ان المنتخب التونسي ضمن تاهله الى نهائيات كاس العالم لاقل من 20 سنة التي ستحتضنها اندونيسيا خلال شهر ماي القادم اثر فوزه في ربع النهائي امام الكونغو بركلات الجزاء الترجيحية 5ـ4 بعد ان انتهت المباراة في توقيتها القانوني بالتعادل 3-3.







