تأهل المنتخب الوطني التونسي للأواسط لأقل من 20 سنة الى نهائيات كأس العالم، المقررة في أندونيسيا خلال الفترة الممتدة من 20 ماي الى 11 جوان القادم، اثر بلوغه أمس للدور نصف النهائي لكأس افريقيا للأمم الجارية بمصر، عقب الفوز على منتخب الكونغو بركلات الترجيح 5 - 4 بعد نهاية الوقت القانوني (2-2 ) والاضافي (3 - 3) ضمن منافسات الدور ربع النهائي.



ويضرب المنتخب الوطني التونسي في المربع الذهبي موعدا مع المنتخب السينغالي القوي الذي تأهل بدوره للدور نصف النهائي بفوزه على البنين 1 - 0، حيث سيسعى أبناء المدرب عادل السليمي الى مواصلة التألق في البطولة وبلوغ المباراة النهائية لأول مرة في تاريخه بعد 7 مشاركات افريقية والتعلق بامال التتويج القاري .



ويحمل المنتخب التونسي ايضا آمال الكرة العربية في البطولة الافريقية الحالية التي تقام على ارض عربية ( مصر) ، حيث أضحى الفريق العربي الوحيد المنافس على اللقب.



ولئن بدت انطلاقة المنتخب الوطني التونسي في النسخة 22 من البطولة الافريقية بطيئة نسبيا اثر هزيمته في المباراة الافتتاحية ضمن منافسات المجموعة الثالثة أمام المنتخب الغامبي بنتيجة 1 - 0، فانه تمكن من تعديل البوصلة لاحقا وجمع 4 نقاط من تعادل سلبي أمام البنين و فوز مستحق على زمبيا بنتيجة 2 - 1، تواليا، وليضمن زملاء لاعب أولمبيك ليون شيم الجبالي التأهل للدور ربع النهائي لملاقاة منتخب الكونغو ثم الى نصف النهائي وبالتالي ضمان المرور الى المونديال للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ 38 سنة، حيث كان آخر ظهور لنسور قرطاج في النسخة الخامسة بروسيا (الاتحاد السوفياتي سابقا ) عام 1985.



وحقق الخط الأمامي المنتخب الوطني التونسي للأواسط في مبارياته الأربع الماضية، في البطولة ، 5 أهداف، بمعدل 1.3 هدف في كل لقاء، فيما قبل خطه الدفاعي ذات العدد من الأهداف ( 5 أهداف).

وتناوب على الأهداف الخمسة التي سجلها نسور قرطاج في مشوار البطولة الافريقية 4 لاعبين هم: عثمان جبريل في مناسبتين، و سامي شوشان، ومحمد الضاوي و علي السعودي.

.



ولئن تبدو مهمة المنتخب التونسي للاواسط في لقاء نصف النهائي الذي سيجمعه بالمنتخب السينغالي الاثنين المقبل على ملعب قناة السويس، صعبة نسبيا، نظرا لقيمة المنافس الذي فاز في جميع مبارياته الأربع أداءا ونتيجة، مع امتلاكه لأقوى خط هجوم، في البطولة، برصيد 9 أهداف و أقوى خط دفاع، حيث لم تهتز شباك حارسه في أي مباراة، فانّ ذلك لن يحد من امال نسور قرطاج في رفع التحدي والايمان بحظوظهم في بلوع النهائي خاصة بعدما اظهروه من قدرة على الصمود ونجاعة هجومية ومجاراة نسق مشوق للتهديف في المباراة مع كونغو



وكان زملاء اللاعب هادي جرتيلة قد خبروا منخب السينغال قبيل التحول الى الاسكندرية للمشاركة في البطولة الافريقية، خلال لقاءين وديين بتونس، جمعهم الأول بملعب 15 أكتوبر ببنزرت، وانتهى على نتيجة التعادل السلبي، قبل أن يحسم منتخب "أسود التيرنغا " اللقاء الثاني الذي دار بملعب حمادي العقربي برادس لمصلحتهم بنتيجة 2 - 1.



ويذكر ان لاعبي المنتخب الوطني التونسي الـ 26 الذين اختارهم المدرب عادل السليمي الى 11 فريقا، منهم 5 محترفين ناشطين خارج حدود الوطن.



وفي ما يلي قائمة اللاعبين التونسيين المشاركين في البطولة الافريقية:

أمان الله مميش (الترجي الرياضي) – رائد قزاخ (النجم الساحلي) – بشير العباسي (اتحاد بن قردان)

زين الدين ساسي (الترجي الرياضي) – مكرم الصغير (النادي الافريقي) – ضياء الدين الشيحي (النادي الافريقي) – أمان الله المجاهد (الترجي الرياضي) – أمين كشيش (النجم الساحلي) – علي السعودي (الملعب التونسي) – فرج بن نجيمة (النجم الساحلي) محمود غربال (النادي الصفاقسي) – ريان نصراوي (أولمبيك نيم) – غيث وهابي (الترجي الرياضي) – محمد وائل الدربالي (الأولمبي الباجي) – آدم الورتاني (النجم الساحلي) – مالك المهري (الترجي الرياضي) – سامي شوشان (نادي برايتون) – ياسين الدريدي (النادي الافريقي)

شيم الجبالي (أولمبيك ليون) – جبريل عثمان (سانت ايتيان) – هادي جرتيلة (النجم الساحلي) – يوسف سنانة (النادي الافريقي) – محمد الضاوي (الأهلي المصري) – بركات حميدي (النادي الصفاقسي) – آدم غرب (النادي الافريقي) – محمد عزيز عبيد (الترجي الرياضي)



