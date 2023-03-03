قبلي: جمعية "نخلة" بدوز تنظّم ورشة العمل الختامية لمشروع تعزيز الممارسات الجيدة للتصرف المستدام في موارد المياه الجوفية

نظّمت جمعية "نخلة" بدوز، صباح اليوم الجمعة، بأحد الفضاءات السياحية بدوز من ولاية قبلي، ورشة العمل الختامية لمشروع تعزيز الممارسات الجيدة للتصرف المستدام في موارد المياه الجوفية بقبلي الذي تواصل تنفيذه على امتداد سنة.



وأوضح المدير التنفيذي لجمعية "نخلة"، أحمد عبد الدايم، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذا المشروع الذي تم تنفيذه بالتعاون مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وبالشراكة مع وكالة التعاون الالماني "جي اي زاد"، ركّز بالاساس على حسن التصرف في الموارد المائية الجوفية بالجهة لضمان استدامة هذه الثروة الطبيعية.



وأشار الى انه تم العمل ضمن هذا المشروع على عدّة محاور رئيسية شملت تحسيس الواحيين من فلاحين ومجامع تنموية بأهمية المحافظة على المياه عبر الاستفادة من الطرق الجيّدة في عملية الري الى جانب إحداث 3 مشاريع نموذجية تبرز كيفية التصرف في الثروة المائية، شملت مشروعين في اعادة استعمال وتثمين الموارد المائية غير التقليدية، واساسا منها مياه الصرف الزراعي او المعروفة بمياه النز ومشروع في استغلال المياه الجوفية الحارة.

وأضاف أنّ المحاور التي تم العمل عليها ضمن مشروع تعزيز الممارسات الجيدة للتصرف المستدام في موارد المياه الجوفية شملت إحداث شبكة تجمع كافة المتدخلين في مجال المياه لرسم خطة عمل للتصرف في المياه الجوفية بولاية قبلي، مشيرا الى ان ترشيد استغلال المياه خاصة في المجال الزراعي سيساعد في استعادة هذه الثروة لتوازنها بهذه الجهة التي تشكو تضاعف التاثيرات السلبية الناجمة عن استنزاف الطبيقات المائية الجوفية، وفق تأكيده.

يشار الى انه تم ضمن ذات المشروع تنفيذ سلسلة من التجارب الحقلية والزيارات الميدانية التي تضمنت حصصا توعوية حول حسن التصرف في الموارد المائية عبر استعمال الطرق العصرية في ري المقاسم الفلاحية التي تحد من هدر المياه، مع التعريف بطرق اعادة استعمال وتثمين مياه النز التي تصرف من الواحات لري انواع اخرى من الزراعات



