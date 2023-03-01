اعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية، الاربعاء، عن تعيين وليد اللّموشي، مديرا جديدا للمركز العربي لإدارة العمل والتشغيل خلفا لرابح مقديش.



وبينت الوزارة، في بلاغ لها، ان موكبا انتظم اليوم بمقر المركز تم خلاله تنصيب المدير الجديد، باشراف رئيس ديوان وزير الشؤون الاجتماعية، رفيق بن إبراهيم وبحضور السيدة حياة بن إسماعيل رئيسة الهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية بالوزارة.



وعبر رئيس الديوان عن امله في ان يواصل المدير الجديد، الذي تم تعيينه من طرف المدير العام لمنظمة العمل العربي، فايز المطيري بدعم من وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، تطوير عمل المركز من خلال دعم تمثيل تونس لدى منظمتي العمل العربية والدولية وتطوير علاقات التعاون بين تونس وبقية الدول العربية والعالمية في مجال العمل.



يذكر أنّ المركز العربي لإدارة العمل والتشغيل والذي مقرّه بتونس هو مؤسسة تابعة لمنظمة العمل العربية ويعدّ ثمرة تعاون ناجح متعدد الأطراف، حيث يجمع منذ نشأته سنة 1986 وبصورة متواصلة ثلاثة أطراف تسهم فيه وتدعمه وهي منظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية والجمهوريـة التونسيـة ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية.



