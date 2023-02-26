جمع ناشطون بالمجتمع المدني بالمنستير بالتعاون مع هياكل حكومية حوالي 150 كغ من النفايات "البلاستيكية" في إطار حملة انتظمت أيام آحاد شهر فيفري الحالي، وفق ما أفاد به (وات) رئيس المكتب الجهوي لجمعية الوفاء للمحافظة على التراث البورقيبي بالمنستير فتحي بسباس.

وأوضح بسباس أن حملة جمع "البلاستيك"، تحت عنوان "معا ضد الزحف البلاستيكي بفالاز المنستير وبشاطئ سقانص"، نظمها المكتب الجهوي لجمعية الوفاء للمحافظة على التراث البورقيبي بالمنستير بالتعاون مع جمعية شباب المستقبل بالمنستير والوكالة الوطنية لتهيئة الشريط الساحلي ووزارة البيئة خلال آحاد شهر فيفري الحالي، وأسفرت عن جمع قرابة 150 كغ من النفايات البلاستيكية.

وأضاف أنّ البحر لفظ كمية كبيرة من البلاستيك وأنّهم بادروا بجمعها ضمن حملة شهر فيفري، مؤكدا أنّهم سيواصلون حملة جمع البلاستيك في شهر مارس المقبل.

وتتنزل هذه الحملة ضمن تظاهرة سنة النظافة والعناية بالبيئة، التي تتواصل من جانفى 2023 إلى ديسمبر 2023.

ووضعت وزارة البيئة منظومة "نظف" على موقعها لتسجيل أية تظاهرة متعلقة بالنظافة والعناية بالبيئة والعناية بالمساحات الخضراء والتشجير من أجل تحسيس المواطنين وتحفيزهم على المشاركة تلقائيا في نظافة محيطهم والمساهمة في تحسين نوعية الحياة فيه، حسب رئيس ممثلية البيئة بالإدارة الجهوية بسوسة طارق ساسي.



