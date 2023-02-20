الرئيس الجزائري يتلقى رسالة خطية من أمير دولة قطر

تلقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، رسالة خطية من أمير دولة قطر الشيخ، تميم بن حمد آل ثاني.
وقد استقبل الرئيس الجزائري، بمقر الرئاسة، مساعد وزير الخارجية القطري للشؤون الإقليمية، محمد بن عبد العزيز الخليفي، مبعوثا خاصا، حاملا رسالة خطية من أمير دولة قطر.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، التقى اليوم الاثنين بقصر قرطاج، مساعد وزير الخارجية القطري للشؤون الإقليمية ، محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، مبعوثا خاصا، محملا برسالة شفوية إلى رئيس الجمهورية من قبل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.
وقد استقبل الرئيس الجزائري، بمقر الرئاسة، مساعد وزير الخارجية القطري للشؤون الإقليمية، محمد بن عبد العزيز الخليفي، مبعوثا خاصا، حاملا رسالة خطية من أمير دولة قطر.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، التقى اليوم الاثنين بقصر قرطاج، مساعد وزير الخارجية القطري للشؤون الإقليمية ، محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، مبعوثا خاصا، محملا برسالة شفوية إلى رئيس الجمهورية من قبل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.
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