رئيس الجمهورية يجري مكالمة هاتفية مع أمير دولة قطر

Publié le Lundi 20 Février 2023 - 22:12 قراءة: 0 د, 28 ث
      
أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء اليوم الاثنين، مكالمة هاتفية مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لشكره على إيفاد مساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، وعلى استعداد دولة قطر للوقوف إلى جانب الشعب التونسي في مواجهة كل المصاعب المالية التي تعيشها تونس.

وكان رئيس الجمهورية، التقى في وقت سابق اليوم بقصر قرطاج، مساعد وزير الخارجية القطري للشؤون الإقليمية، محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، مبعوثا خاصا، محملا برسالة شفوية إلى رئيس الجولة من قبل أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني.



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