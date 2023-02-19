المنستير: القطاع السياحي يستقطب عدّة مستثمرين اختاروا تطوير السياحة العائلية والإقامات

يشهد قطاع السياحة بولاية المنستير، تطورا ملحوظا بعد أن أصبحت الجهة قبلة للعديد من المستثمرين من جميع أنحاء العالم، وهي تعدّ حاليا ثلاثة مشاريع بصدد الانجاز لفائدة السياحة العائلية والإقامات السياحية، ستكون جاهزة بين افريل 2023 واواخر سنة 2024، وهي تتضمن مسطحات مائية وبنية تحتية مخصصة لاستقبال العائلات من مختلف الجنسيات (من اوروبا والجزائر وليبيا وتونس)

وبين المندوب الجهوي للسياحة بالمنستير فواز بن حليمة، ل"وات" تواصل تشييد عدّة مشاريع سياحية بالمنطقة السياحية "جنان الوسط"، من بينها مساحة تجارية كبرى، وإقامات سياحية، وقال انه لم يعد يوجد في المنطقة السياحية نزل مغلقة باستثناء 3 حضائر لبناء متوقفة عن النشاط، وهي تحت نظر القضاء، واعرب عن الامل في أن ينظر فيها القضاء وتحل إشكالياتها وتدخل حيز الاستغلال، واشار الى وجود سلاسل فندقية عالمية من شأنها الترفيع من جودة الخدمات والمنتوج السياحي بالجهة



وبلغت كلفة استثمار احد النزل الكبرى بسقانص حوالي 5 مليون دينار بطاقة إيواء قدرت ب346 غرفة، وتم تسجيل حجوزات لصائفة 2023 من السياح الأوروبين، وفق مدير عام النزل، واختار المستثمر أن تتضمن مكوّنات النزل مركزا للعلاج بمياه البحر وفضاءات للأطفال، وتركيز منظومة لتعبئة مياه الشرب المعالجة، علاوة على إضفاء لمسة محلية على فضاءات النزل بتركيز جدارية حروفية باللغة العربية وعدة أوعية فخارية محلية للزينة



كما تم الاستثمار في نزل قديم تمت اعادة تهيئته وتوسعته وإضافة إقامة ومنتزه مائي وتحويله من نزل مهجور تحت تصرف المتصرف القضائي، ومن نقطة سوداء في المنطقة السياحية، إلى نزل مصنف 4 نجوم بقيمة استثمار جملية قدرت ب75 مليون دينار، وهو استثمار يعتبر كبيرا، وقد تقدمت نسبة الأشغال به ب40 في المائة، حسب مدير عام المشروع



وتقدر طاقة ايواء المشروع، البالغ مساحته المغطاة 35 ألفا و60 مترا مربعا، 1016 سريرا منها 145 سريرا جديدا، مع إضافة طابق رابع، وتشييد إقامة بها 175 شقة، تقدم تنفيذها بنسبة 60 في المائة، في حين تبدأ أشغال المنتزه المائي في جوان المقبل على مساحة 8 آلاف متر مربع من مجموع 5 هكتارات المساحة الجملية للنزل، وكانت أشغال إعادة تهيئة النزل وتوسعته انطلقت في غرة جوان 2022، وينتظر دخوله حيز الاستغلال في جانفى 2025، وهو موجه للسياحة العائلية اذ ان 80 في المائة من الغرف البالغ عددها 345 غرفة تفتح على بعضها مع توفير إقامة سياحية لها نفس مدخل النزل.



