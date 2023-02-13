انتشال جثتين آدميتين متآكلتين بجرجيس

انتشال جثتين آدميتين متآكلتين بجرجيس

Publié le Lundi 13 Février 2023 - 17:41 قراءة: 0 د, 29 ث
      
مدنين: انتشال جثتين آدميتين متآكلتين بجرجيس إحداهما لرضيع لم يتجاوز السنة من عمره (مصدر من الحماية المدنية)

مدنين 13 فيفري (وات/مكتب مدنين) - انتشلت وحدات الحرس البحري والحماية المدنية بجرجيس من ولاية مدنين، اليوم الاثنين، جثتين آدميتين متآكلتين وأودعتهما بيت الاموات بالمستشفى الجهوي بجرجيس لتحديد هويتهما واتخاذ الاجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات، وفق مصدر من الحماية المدنية.
وأوضح نفس المصدر، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن إحدى الجثتين كانت بدون رأس وقد تم انتشالها من شاطئ سنية بجرجيس وهي لرضيع لم يتجاوز السنة من العمر، في حين تم انتشال الجثة الثانية من شاطئ العقلة.



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