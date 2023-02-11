المحامي غازي الشواشي:إيقاف خيام التركي قد تكون له علاقة بملف يشمل أيضا الموقوف كمال اللطيف وآخرين

Publié le Samedi 11 Février 2023 - 19:50 قراءة: 0 د, 49 ث
      
قال المحامي غازي الشواشي عضو هيئة الدفاع عن رجل الاعمال والناشط السياسي خيام التركي "إنّ إيقاف موكّله قد تكون له علاقة بالملف نفسه الذي تمّ على إثره إيقاف رجل الأعمال كمال اللطيف وآخرين".

وأوضح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم السبت أنّ التهمة ووفق ما بلغ هيئة الدفاع من تسريبات "تبدو انّها تتعلّق بشبهة التآمر على أمن الدولة وتكوين وفاق من أجل تغيير هيئة الدولة" دون ان يؤكد ذلك.

وقال إنّ هيئة الدفاع قرّرت مغادرة الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بثكنة القرجاني بالعاصمة والبقاء على إتصال بالوحدة المذكورة أو النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس إلى غاية يوم الاثنين المقبل وذلك بسبب عدم توصّلها إلى لقاء موكّلها والذي قد يظلّ على ذمّة البحث ودون لقاء محاميه 48 ساعة وفق ما يضبطه القانون حسب تعبيره .


وذكرت هيئة الدفاع عن خيام التركي، في بلاغ لها ، أنّه تم فجر اليوم اقتياد منوّبها من منزله الى جهة مجهولة مضيفة أنّ النيابة العمومية بمحكمة تونس، نفت أي علم لها بالموضوع.

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