تمكنت مصالح القنصلية العامة للجمهورية التونسية باسطنبول من تنظيم رحلة إجلاء من تركيا الى تونس لفائدة 11 مواطنا تونسيا من بينهم طفلان عبر رحلة الخطوط التونسية TU 217 التي تصل إلى مطار تونس قرطاج الدولي فجر يوم غد السبت 11 فيفري الجاري على الساعة الواحدة صباحا، حسب ما ورد على الصفحة الرسمية بالفايسبوك للقنصلية العامة.



وأكدت القنصلية العامة للجمهورية التونسية باسطنبول تكثيف تحركاتها، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، من أجل تأمين عمليات اجلاء التونسيين المقيمين بالمناطق التي تضررت من الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا يوم الاثنين الماضي.



وكانت السفارة التونسية بأنقرة شرعت أمس الخميس، في إجلاء التونسيين المقيمين بالمناطق المنكوبة جراء هذا الزلزال ، في اتجاه اسطنبول تمهيدا لإجلائهم إلى تونس، حسب بلاغ نشر على صفحة السفارة التونسية بأنقرة على منصة ال " فايسبوك".



ودعت السفارة التونسية بأنقرة بصفة عاجلة وأكيدة أفراد الجالية التونسية في المناطق المنكوبة الراغبين في العودة إلى تونس إلى التعبير عن ذلك صراحة من خلال تقديم مطلب ممضى في الغرض ( يتضمّن الإسم الثلاثي، وتاريخ الولادة ومكانها، ورقم جواز السفر التونسي وتاريخ إصداره، ومكان الإقامة بتركيا، ورقم الهاتف (إن توفر) وهوية وعدد الأبناء الذين لديهم جوازات سفر تونسية)، يقع تنزيله على مجموعة التواصل "SOS TUNISIE " عبر تطبيقة ال "واتس آب".

ومن أجل الإحاطة بالجالية التونسية المقيمة في كل من الجمهورية العربية السورية والجمهورة التركية للحد من تداعيات الزلزال المدمر الذي جد بهذين البلدين يوم الاثنين 06 فيفري الجاري، اعلنت وزارة الشؤون الخارجية عن وضعها لرقمين على مدار الساعة على ذمة المواطنين والعائلات المعنية بهده الكارثة لأي استفسارات في الخصوص:

الرقم الخضر: 909070

الرقم الاخضر: 909080

يذكر أن زلزالا بقوة 7,7 درجة على سلم رشتر ضرب، فجر الاثنين الماضي، جنوب تركيا وشمال سوريا، وأعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 على سلم ريشتر، لتبلغ الهزات الارتدادية لهذين الزلزالين 1509 هزة ارتدادية، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.



وأودت هذه الكارثة بحياة 18 ألفا و342 وفاة شخصا و74 ألفا و242 مصابا وإجلاء 75 ألفًا و780 شخصًا من المتضررين من الولايات العشرة المنكوبة بالجنوب التركي ، حسب آخر احصائيات أعلنتها صباح الجمعة وكالة الأنباء التركية " أناظول" نقلا عن إدارة الطوارئ والكوارث التركية "آفاد"



وارتفع بحسب أخر الإحصائيات التي أوردتها تقارير إعلامية، عدد ضحايا الزلزال في عموم شمال غربي سوريا إلى 3507 حالة وفاة ، وبلغ عدد المصابين 7115 مصاب



