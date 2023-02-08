انطلقت اليوم الأربعاء، عملية المسح الطوبوغرافي، تمهيدا لانجاز 3 عناصر بقيمة 27 مليون دينار مدرجة ضمن مشروع التنمية والنهوض بالمنظومات الفلاحية بولاية زغوان، الممول من طرف البنك الإفريقي للتنمية، بكلفة جملية قدرت بحوالي 106 مليون دينار، وتقوم بإنجازه مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية



وأفاد مدير المشروع رمزي الملوح أن مدة المسح حددت بمقتضى العقد المبرم بين الخبير المكلف بانجاز هذه الأشغال والبنك المذكور، بثلاثة أشهر، مبينا أن العناصر الثلاثة تتعلق بتعبيد 31 كيلومترا من المسالك الفلاحية بكلفة أشغال تقارب 18 مليون دينار، وإعادة تهيئة 11 منطقة سقوية عمومية تمتد على مساحة 1158 هكتارا بكل من الناظور وصواف، وذلك بقيمة مالية قدرت بحوالي 5 مليون دينار ، وإحداث بحيرات جبلية بكل من زغوان والفحص والناظور بقيمة 4 مليون دينار.



وذكر أن انطلاق الإنجاز الفعلي لهذه المشاريع حدد لأواخر شهر أفريل المقبل، تاريخ انتهاء عملية المسح، لافتا إلى أن مشروع التنمية والنهوض بالمنظومات الفلاحية الذي انطلق نهاية سنة 2020، يهدف إلى تطوير البنية التحتية الفلاحية عبر حفر 10 آبار عميقة و50 بئر سطحية وإحداث 8 بحيرات جبلية وتعبيد مسالك فلاحية بطول 60 كلم ، وإلى النهوض بمنظومة الحليب من خلال اقتناء 300 رأس بقر وتوزيعها على صغار مربي المواشي وبناء 60 إسطبلا ووحدتين للتخزين، وإلى تطوير مساحات زراعة الطماطم وغراسات الزياتين إلى جانب النهوض بوضع المرأة بالوسط الريفي



