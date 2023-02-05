مسرح الهواية في العالم العربي محور ندوة ضمن "أيام فاقا للمسرح" بباجة

احتضن مسرح الجيب بمدينة باجة، اليوم الأحد، ندوة فكرية حول موضوع "مسرح الهواية في العالم العربي الواقع والآفاق "، نظتمها المندوبية الجهوية للثقافة بباجة بالتعاون مع بلدية باجة وجمعية محمد الحيدي للمسرح، وذلك في إطار الدورة التاسعة لأيام فاقا للمسرح، التي تنتظم من 4 إلى 8 فيفري الجاري تحت شعار "فاقا تتنفس مسرحا".



وركزت الندوة على الإشكاليات والتجاذبات بين مسرح الهواة والمسرح المحترف ومدى هشاشة مسرح الهواة، الذي ظل حسب تأكيد عدد من المختصين المتدخلين في الندوة مرتبطا بالسياسة الثقافية والعلاقة بين المركز والأطراف والتصور للمسألة الثقافية عامة.



كما دعا عدد من المسرحيين إلى عدم التفريق بين الهواة والمحترفين في المسرح، اعتبارا لأن كلا منهما يمارس الفعل المسرحي.

وتطرقت الندوة أيضا إلى الإشكاليات المالية و"تشرذم" الجمعيات المسرحية، وأكد مشاركون أن المسرح هواية وهو يتغذى من المسرح المدرسي والجامعي وغيره من الفضاءات، إضافة الى دور التكوين المسرحي في بناء الصرح المسرحي.

وكانت الدورة التاسعة لأيام فاقا للمسرح افتتحت أمس السبت بالمركب الثقافي بباجة بعرض صور من باجة وأكلاتها ومعالمها إضافة إلى تقديم لوحة استعراضية فلكلورية وتكريم أحمد الكشاطى وعدد من المسرحيين وعائلة المرحوم الطيب الغربي أحد الفاعلين في الشأن الثقافي والمسرحي بباجة.

كما جرى تقديم عرض مسرحي بعنوان " عنبر 17 18 " لجمعية كرمن للفنون بتونس، في حين ستعرض اليوم مسرحية "فلوكة" لجمعية الصرخة بسكيكدة بالجزائر. وتقدم يوميا عروض مسرحية من عدة بلدان عربية إلى غاية يوم 8 فيفري الجاري، فضلا عن تكريم عدد من الوجوه المسرحية الوطنية والعربية.

وأبرز بشير زروق الناطق الرسمي باسم مهرجان فاقا للمسرح العربي "دورة المرحوم الطيب الغربي" ان المهرجان انطلق مغاربيا وهو يطمح إلى أن يكون مهرجانا عربيا ودوليا.

وقال إن تسمية الدورة الحالية بدورة المرحوم الطيب الغربي جاءت اعترافا بدور هذا الناشط الثقافي ورئيس أعرق فرقة مسرحية وهي فرقة الحبيب الحداد، إضافة إلى أدواره في المجال الرياضي.

ودعا جمهور المسرح من كل الفئات والأجيال إلى الإقبال على هذه الدورة ترسيخا لمكانة باجة في مجال المسرح.

وذكر صفوان الكشباطى مدير أيام فاقا العربية للمسرح أن التظاهرة انطلقت في شكل مغاربي منذ سنة 2019 في نسخة عربية ترسيخا لدور باجة العريق في مجال المسرح، مشيرا إلى أن الدورة تتميز بإسناد جوائز جديدة، وهي جائزتي احمد الكشباطي وجائزة الروح الجماعية.



