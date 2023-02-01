بي هاش بنك يؤكد تقديم 3 من أعضاء مجلس ادارته استقالتهم منذ يوم 26 ديسمبر 2022

أكّد "بي هاش بنك" ، بنك الاسكان سابقا، ان 3 أعضاء من مجلس إدارة البنك قاموا بتقديم استقالتهم من المجلس منذ يوم 26 ديسمبر 2022 مما يشكل أول اقرار رسمي بهذه الاستقالات.



ويأتي هذا الاعلان بعد أقل من شهر من مصادقة مجلس الادارة على تعيين، وجدي قوبعة، في خطة مدير عام للبنك بعد زهاء 4 أشهر من إعلان وزارة المالية (موفى أوت 2022) عن فتح باب الترشح للمنصب.



وأضاف البنك، في بيان نشرته هيئة السوق المالية على موقعها الاكتروني، أنّ أعضاء مجلس الادارة بي هاش بنك، حبيب ميلاد وحمودة بلخوجة وراشد حرشاني، استقالوا من مناصبهم في مجلس الإدارة.



وكان المرصد التونسي للخدمات المالية، دعا رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، والهياكل المشرفة على البنك العمومي "بي هاش بنك " اواخر شهر ديسمبر 2022 الى التعجيل بإيجاد حل لاستقالة 3 من أعضاء مجلس الادارة خاصة وان البنك يعمل في قطاع تنافسي.



وأضاف رئيس المرصد، عبد اللطيف بن هدية، في تصريح لـ "وات"، ان الاستقالات المسجلة تجعل البنك غير قادر على المنافسة الجديّة وتجعل كبار المدخرين مترددين في التعامل معه الى جانب مراقبة المؤسسات الدولية المانحة للوضعية عن كثب.



ويعد بي هاش بنك أحد الاذرع المالية العمومية الى جانب الشركة التونسية للبنك والبنك الوطني الفلاحي وشهدت حوكمة البنك تطوّرا منذ إصدار قانون سنة 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية.



وانهى سهم ، بي هاش بنك، تداولات حصة، الاربعاء، على مستوى بورصة الاوراق المالية بتونس، على سعر 13،920 دينارا إثر تراجعه بنسبة 1،83 بالمائة.







