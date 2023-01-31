المرتبة 85 عالميا: تونس تحتل ادنى مرتبة منذ 2012 في مؤشر الفساد

المرتبة 85 عالميا: تونس تحتل ادنى مرتبة منذ 2012 في مؤشر الفساد

Publié le Mardi 31 Janvier 2023 - 13:47 قراءة: 0 د, 28 ث
      
نشرت الثلاثاء 31 جانفي 2022، منظمة الشفافية الدولية نتائج مؤشر مدركات الفساد لسنة 2022 وقد احتلّت تونس في هذا المؤشر المرتبة 85 عالمياً من أصل 180 دولة بعد ان كانت تحتل المرتبة 70 في 2021.

وتعد المرتبة 85 ادنى مرتبة تحتلها تونس منذ سنة 2012 وقد تحصلت على معدل 40 نقطة من أصل 100 نقطة أي بتراجع إجمالي أربع نقاط كاملة مقارنة بالسنة الفارطة، وهو أدنى عدد يسند لتونس منذ 7 سنوات.
ويعود تراجع ترتيب تونس لعدة اسباب ابرزها غلق مقرات هيئة مكافحة الفساد وفق ما أكدته المنظمة.

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