المؤتمر الثاني حول التجديد الفكري العربي ينعقد بالحمامات من 2 إلى 6 فيفري القادم

ينظّم المعهد العالمي للتّجديد العربي بالتّعاون مع المعهد التونسي للدّراسات الاستراتيجية وكلية الآداب والفنون والانسانيات بمنوبة، من 2 إلى 6 فيفري 2023، مؤتمر التجديد الفكري العربي في نسخته الثانية، تحت شعار "مجتمع المعرفة العربي والتنمية الإنسانيّة : تحديات وأبعاد"، بالحمامات من ولاية نابل.



ويشارك في هذه النسخة من مؤتمر التجديد الفكري، حسب ورقة تقديمية لهذه التظاهرة، حوالي 120 باحثا وباحثة من مختلف الدول العربية ومن المقيمين بأوروبا وآسيا والولايات المتحدة الأمريكية، من خلال تقديم محاضرات ضمن اختصاصات علمية مختلفة ومن مجالات معرفية متنوّعة (علم اجتماع، أنثروبولوجيا، علوم الاتصال، الحضارة، الاقتصاد، الدّراسات الاستشرافـية، إلخ.)



و يناقش المؤتمرون ممن قدّموا أوراقا بحثية أعمالهم في سبعة عشر حلقة نقاشية تعقدها الوحدات الفكرية وهيئة الشباب والتنمية بالمعهد العالمي للتّجديد العربي مساء كل يوم من أيام المؤتمر الثلاثة أيام. كما يتضمن البرنامج مشاركات بحثسة وتعليمية إذ تنعقد بالمناسبة دورات تدرييبة وورشات عمل للشباب.



وسيتم في إطار أشغال المؤتمر تكريم ثلّة من المثقفين والمفكرين ومن أعضائه ورؤساء تحرير إصدارته (كتب، مجلة علميّة ، نشريّة الكترونية "التّجديد").



ويرمي المعهد العالمي للتّجديد العربي من خلال هذه التظاهرة العلمية إلى تعزيز دعامات بناء مجتمع المعرفة والمواطنة المستندة إلى القيم الإنسانيّة وإلى قيم العلم والتكنولوجيا الرقمية، ونظام المعرفة الحديث وسلطة العقل وإحكام المنطق، والمستلهِمة لقيم التاريخ العربي في محطاته المشرقة.





