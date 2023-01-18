تونس تطلق تظاهرة سنة النظافة لتحفيز المؤسسات والمواطنين على دفع جهود المحافظة على البيئة

تونس تطلق تظاهرة سنة النظافة لتحفيز المؤسسات والمواطنين على دفع جهود المحافظة على البيئة

Publié le Mercredi 18 Janvier 2023 - 12:11 قراءة: 0 د, 45 ث
      
افتتح مسؤولون من وزارة البيئة وممثلون عن مؤسسات خاصة، امس الثلاثاء، تظاهرة سنة النظافة 2023، من خلال المشاركة في جمع وتنظيف النفايات الخفيفة المتناثرة والبلاستيكية بالمركز العمراني الشمالي .

وتتطلع وزارة البيئة الى ان تمكن تعبئة المواطنين والإدارات المركزية والجهوية والمحلية والمؤسسات العمومية والخاصة والمنظمات غير الحكومية والجمعيات، في مزيد دفع عملية رفع النفايات.

وتأتي هذه الخطوة بعد تنظيم "شهر النظافة" من 14 اوت الى 4 سبتمبر 2022، والتي اسهمت في جمع 1185 كلغ من النفايات الخفيفة وتنفيذ قرابة 278 تدخل في مختلف جهات البلاد.

وقالت وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي، في تصريح لها يوم 14 اكتوبر 2022، ان هذه الكميات جمعت بفضل جهود 552 مواطن ومواطنة سجلوا على منصة مخصصة للغرض.
وتنتج تونس 6ر2 مليون طن من النفايات سنويا مع معدل نمو سنوي في حدود 5ر2 بالمائة وتعتبر أغلب النفايات في تونس نفايات عضوية وتقدر ب 2ر63 بالمائة في حين تقدر نفايات البلاستيك بنسبة 4ر9 بالمائة من مجموع ما تنتجه البلاد.





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