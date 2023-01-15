طاقم منتخب النيجر يعبر عن ارتياحه للمستوى الممتاز لخدمات المركب الرياضي بحمام بورقيبة

سياحة:



تونس 15 جانفي - وات - عبّر الطاقم الفني لمنتخب النيجر عن ارتياحه للمستوى الممتاز للمركب الرياضي بحمام بورقيبة، ولاية جندوبة، ولظروف إقامته في تونس منوها بجودة الخدمات المقدمة لكامل الفريق.



وادى وزير السياحة والصناعات التقليدية، زيارة الى منتخب النيجير الذي يجري، حاليا، تربصا بالمركب الرياضي الدولي حمام بورقيبة، اين التقى بالطاقم الفني للفريق



وتشهد ولاية جندوبة حركية سياحية هذه الفترة باعتبار احتضانها منطقتي طبرقة وحمام بورقيبة،لعدد من النوادي الرياضية الاوروبية والمنتخبات الإفريقية، وذلك في اطار البرنامج الترويجي لمنتوج السياحة الرياضية.



وكان وزير السياحة تعرف، مساء الجمعة، رفقة والي جندوبة، سمير كوكة، بمناسبة زيارة العمل التي أداها إلى ولاية جندوبة، على مكونات وخصوصيات كل من مركز النقاهة التابع لنزل "لا سيغال" بطبرقة والمحطة الإستشفائية حمام بورقيبة التابعة لنزل "المرادي".



وأكد الوزير، في هذا الصدد، على جودة التجهيزات والخدمات المقدمة بهذين المركزين والمستوى العالي من الكفاءة للعاملين بهما والقائمين عليهما وهو ما يساهم في مزيد تطوير السياحة الاستشفائية



وذكر بان تونس تحتل المركز الثاني عالميا في خدمات النقاهة والاستشفاء بمياه البحر وان السياحة العلاجية في تونس سجلت خلال السنوات الأخيرة مؤشرات إيجابية وهي قطاع حيوي قادر على خلق دينامية كبرى ويسهم في تحسن المؤشرات الاقتصادية في البلاد



وشدد على أن وزارتا السياحة والصحة تعملان معا من اجل الارتقاء بقطاع السياحة الاستشفائية والطبية وجعله أكثر حيوية ومردودية للاقتصاد الوطني.



يذكر ان ان نادي لوزان السويسري يستكمل، اليوم الاحد، التربص الذي انطلق فيه بمدينة طبرقة يوم 9 جانفي 2023، بوفد ضم 50 شخصا، وفق معطيات نشرتها وزاة السياحة يوم 6 جانفي الجاري مبرزة دور هذه العملية الترويجية في دعم القطاع وتشجيع السويسريين على اختيار تونس كوجهة سياحية ودعم السياحة الرياضية خاصة بجهة طبرقة - عين دراهم، شمال غرب تونس.



وأفادت الوزارة، في الاطار ذاته، أن منتخبات مدغشقر والسنغال وموريتانيا والنيجر لكرة القدم ستتوجه خلال هذه الفترة نحو جهتي طبرقة وحمام بورقيبة للقيام بالتربصات التحضيرية استعدادا لبطولة إفريقيا للأمم للمحليين التي ستحتضنها الجزائر من 14 جانفي إلى 3 فيفري 2023



وسجلت المؤشرات السياحية بولاية جندوبة خلال سنة 2022 تطورا هاما مقارنة بالسنة التي سبقتها 2021 وذلك بعد التحسن الذي شهدته المؤشرات الوبائية المتعلقة بجائحة "كورونا" وفتح الحدود البرية مع الجزائر في 15 جويلية المنقضي، حسب ما ورد في تقرير أعدته المندوبية الجهوية للسياحة بطبرقة.



وفعلى مستوى عدد الوافدين البالغ عددهم 240041 وافدا، سجلت المحطة السياحية طبرقة عين دراهم زيادة بـ63.9% مقابل 146482 وافدا لسنة 2021 مع تقلص بـ4.4 بالمائة مقارنة بذات الفترة من سنة 2019.



وسجلت الجهة زيادة بـ65.2 % في عدد الليالي المقضاة، حيث بلغ عددها 489035 ليلة مقابل 295957 ليلة السنة المنقضية مع تراجع بـ11.7 بالمائة مقارنة بسنة 2019.



وكانت وزارة السياحة قد اعدت برنامجا يهدف الى تحقيق ما بين 50 و60 بالمائة من مؤشرات سنة 2019 التي تعد السنة المرجعية للسياحة التونسية بالنسبة لموسم 2022 والتي سبقت موسمي ازمة "كوفيد".



ومثلت المقومات السياحية من مراكز رياضية بمواصفات عالمية ومواقع إيكولوجية وبيئية وروافد ثقافية وتاريخية ومحطات إستشفائية ومراكز غوص، عناصر جذب سياحي ساهمت في إستقطاب عديد الزوار والوفود السياحية وتحسن المؤشرات السياحية وديمومة القطاع، وفق ما أكده المندوب الجهوي للسياحة بطبرقة عيسى المرواني ل"وات".







