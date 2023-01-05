الجرندي يتسلم نسخة من اوراق اعتماد السفيرة الاماراتية الجديدة في تونس

تسلم وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، اليوم الخميس، نسخة من أوراق اعتماد السفيرة الجديدة لدولة الإمارات العربية المتحدة بتونس ، إيمان أحمد السلامي وذلك لدى استقبالها بمقر الوزارة.



وذكرت الوزارة في بلاغ ان اللقاء تطرق إلى "عُمق الروابط الأخوية التي تجمع بين تونس والإمارات وعزم تونس على مزيد تعزيز علاقات التعاون الثنائي في مختلف المجالات والاستفادة من الإمكانيات والفرص المتاحة في البلدين الشقيقين، لاسيما في المجالات الواعدة".

وعبر الجرندي عن تمنياته للسفيرة الإماراتية بالنجاح والتوفيق في مهامها، مؤكدا استعداد الوزارة لتوفير كافة الظروف الملائمة التي تمكّنها من أداء مهامها على أكمل وجه.

من جانبها، أعربت السفيرة الإماراتية عن فخرها واعتزازها بتعيينها على رأس البعثة الدبلوماسية لبلادها في تونس، مؤكدة عزمها على مزيد تطوير العلاقات المتينة بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون والشراكة، خدمة للمصلحة المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين.











