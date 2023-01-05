سليانة: التطرق الى جملة من الاشكاليات المعيقة لاتمام اشغال عد من المشاريع التنموية بمعتمدية بوعرادة

مثلت الإشكاليات التى تعطل اتمام انجاز عدد من المشاريع في مختلف المجالات بمعتمدية بوعرادة، محور اهتمام جلسة عمل انعقدت في موفي ديسمبر المنقضي بمقر ولاية سليانة تحت إشراف المعتمدة الأولى ليلى الرايس، التى اكدت ان السلط الجهوية ستعمل على إحداث موازنة في إسناد المشاريع و الاعتمادات بين مختلف معتمديات الجهة.



ومن بين الاشكاليات التى تم التطرق اليها تعطل أشغال مشروع المساكن الاجتماعية والبالغ عددها 128 مسكنا، والتى من المنتظر أن تستأنف قريبا ، وعدم دخول دار الخدمات حيز الاستغلال لتقريب الخدمات للمواطن رغم انتهاء أشغالها، وتعطل أشغال مشروع المدرسة الإعدادية ببوعرادة منذ سنة 2019 بعد ان تم فسخ الصفقة مع المقاولة المكلفة بالاشغال ومن المنتظر أن تكلف بها مقاولة أخرى، حيث بين المندوب الجهوي للتربية نور الدين غباش بأنه تم فتح طلب عروض جديد في انتظار تكليف المقاولة الجديدة بالأشغال التى بلغت نسبة 30 بالمائة.



وذكر الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل لمعتمديات بوعرادة والعروسة وبرقو زياد الجبالي في تصريح ل"وات" أن معتمدية بوعرادة منطقة فلاحية وغابية تفتقر إلى مركز حماية مدنية، وطالب السلط المعنية بضرورة تركيز مركز للحماية المدنية للتصدي للحرائق التي تشهدها المنطقة خاصة في فصل الصيف، لافتا إلى أن المقر ستوفره بلدية بوعرادة، وأكد في سياق أخر أن عدم توفر وسائل النقل باتت إشكالية تؤرق المتساكنين خاصة أيام السبت والأحد والاثنين، داعيا السلط المعنية بتوفير حافلة خاصة ببوعرادة.



وأوضحت المكلفة بالاتصال بالشركة الجهوية للنقل بسليانة أسماء الماجري، بهذا الخصوص، أن الطلبات على الخطوط متزايدة بالشركة الجهوية للنقل من قبل المواطنين مقابل عدم قدرة الأسطول على تغطية هذه الحاجيات، وأضافت أن هناك حافلة تؤمن نقل المسافرين خلال الفترة الصباحية (تنطلق على الساعة ال07 صباحا لتصل إلى ولاية سليانة في حدود الساعة ال08 و15 دقيقة وتعود من سليانة في حدود الساعة ال11 والنصف)، مشيرة إلى أن الشركة ستعمل على حلحلة الإشكالية في حال توفر الحافلات



وفي ما يتعلق بإشكالية الماء الصالح للشرب، فقد تم الاتفاق مع جمعية "العون المباشر" لحفر بيرين (02) في بوعرادة، وذلك بالتنسيق مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية قصد منحها التراخيص اللازمة، واوضح المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية منصف الهرمي، بهذا الخصوص أنه تم إرسال تراخيص لتمكين الجمعية من حفر البئرين نظرا لتجاوز عمق الحفر ال50 مترا ، في انتظار إسنادها من قبل اللجنة الوطنية بالوزارة لافتا إلى أنه من المنتظر عقد جلسة بمقر الولاية نظرا لاستعجالية المنشأتين المائيتين لتمكين الجمعية من الحفر بصفة استثنائية لفض إشكالية التزود بالماء الصالح للشرب ببوعرادة استعدادا لموسم الطلب خاصة في فصل الصيف .



