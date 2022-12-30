أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اليوم الجمعة عن قرار التمديد في آجال الانتفاع بإجراء منح طرح كلّي أو جزئي لخطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي إلى غاية يوم الإثنين 2 جانفي 2023



وأوضح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بلاغ له أنه نظرا لتزامن تاريخ 31 ديمسبر 2022 الذي تم تحديده كآخر أجل للانتفاع بهذا الإجراء

عملا بأحكام المرسوم عدد 57 لسنة 2022 المؤرّخ في 27 سبتمبر 2022 مع عطلة نهاية الأسبوع فإنه تقرر التمديد في آجال الانتفاع بهذا الإجراء ليوم الإثنين 2 جانفي 2023







