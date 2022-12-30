صندوق الضمان الاجتماعي: التمديد في آجال الانتفاع بطرح الخطايا إلى غاية يوم الإثنين 2 جانفي 2023

صندوق الضمان الاجتماعي: التمديد في آجال الانتفاع بطرح الخطايا إلى غاية يوم الإثنين 2 جانفي 2023

Publié le Vendredi 30 Decembre 2022 - 13:57 قراءة: 0 د, 26 ث
      
أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اليوم الجمعة عن قرار التمديد في آجال الانتفاع بإجراء منح طرح كلّي أو جزئي لخطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي إلى غاية يوم الإثنين 2 جانفي 2023

وأوضح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بلاغ له أنه نظرا لتزامن تاريخ 31 ديمسبر 2022 الذي تم تحديده كآخر أجل للانتفاع  بهذا الإجراء
عملا بأحكام المرسوم عدد 57 لسنة 2022 المؤرّخ في 27 سبتمبر 2022 مع عطلة نهاية الأسبوع فإنه تقرر التمديد في آجال الانتفاع بهذا الإجراء ليوم الإثنين 2 جانفي 2023



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 259196



En continu...

Toutes les news...
الجمعة 30 ديسمبر 2022 | 7 جمادي الثاني 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:47 17:14 14:55 12:29 07:32 05:59
Babnet
20°
 Babnet20° Babnet % 49 :الرطــوبة
تونــس Babnet11°
2.06 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
20°-1121°-1222°-1320°-1119°-11
  • Avoirs en devises
    22941,8

  • (29 dec)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 3,30903 DT        1$ =3,11188 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29 dec)   929,7 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   