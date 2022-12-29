تشريعية 2022 : بوعسكر يتسلم تقريرا أوليا حول سير الانتخابات من بعثة اتحاد شباب المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط افريقيا

تسلم رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، اليوم الخميس بمقر الهيئة، من ممثلة بعثة الملاحظين التابعة لاتحاد شباب المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط افريقيا، كارولين دجومبونغ كانغني تامتو، التقرير الأولي الذي اعدته البعثة، حول سير الانتخابات التشريعية في دورتها الأولى.



وضمت بعثة الملاحظين التابعة لهذه المنظمة غير الحكومية، المختصة في ملاحظة الانتخابات بافريقيا ومقرها الرئيسي بالكامرون، 15 ملاحظا دوليا قاموا بملاحظة الدور الاول من الانتخابات التشريعية التي انتظمت يوم 17 ديسمبر الجاري.



تجدر الاشارة، الى ان الانتخابات التشريعية شهدت مشاركة مليون و25 ألفا و418 ناخبا من مجموع اكثر من 9 مليون ناخب مسجل، أي بنسبة اقبال قدرت ب 22ر11 بالمائة.



وقد حضر اللقاء عضوا مجلس الهيئة محمد الواعر ومحمد نوفل الفريخة.



