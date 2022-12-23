قابس: تواصل معاناة المواطنين نتيجة استمرار تسرّب غار اكسيد الأزوت من معمل الأمونيتر الزراعي

لا يزال معمل الأمونيتر الزراعي بالمجمع الكيميائي التونسي بقابس ينفث غاز أكسيد الأزوت في الهواء، حيث لم يتم الى غاية اليوم تشغيل التجهيزات التي تم تركيزها للحد من انبعاث هذا الغاز، لتواصل بذلك هذه المؤسسة تلويث البيئة والإضرار بالمحيط وسكان المناطق المتاخمة للمنطقة الصناعية بقابس الذين عبّروا في تصريحات متطابقة لـ"وات" عن تذمرهم من تواصل هذه المعاناة.



كما خلّف عدم تشغيل هذه التجهيزات واستغلال هذا المشروع حالة كبيرة من الاستياء والانتقادات اللاذعة، حيث يرى السكان في ذلك تهاونا بصحة المواطنين وتماديا من المجمع الكيميائي التونسي في عدم التعاطي بالجدية اللازمة مع الملف البيئي.

في المقابل، أوضح مصدر مسؤول بمعمل الأمونيتر الزراعي لـ"وات " أن عدم تشغيل هذه التجهيزات يعود الى عدم ايفاء الشركة التي قامت بانجاز هذا المشروع بالتزاماتها المتمثلة في تشغيل التجهيزات.

وكان المجمع الكيميائي التونسي قد أعلن بعد 2011 عن حزمة من المشاريع الرامية الى الحد من التلوث الهوائي، من بينها مشروع الحد من انبعاث غاز أكسيد الأزوت من وحدة انتاج الحامض النتريكي بتركيز منظومة "دي نوكس" وهو مشروع أُمضي عقده في نهاية سنة 2015 وكان يفترض استكماله في أوت 2019 بعد التأخير المسجل في أشغاله، الا أنّه ورغم تركيز تجهيزاته لم ينطلق في العمل الى اليوم.



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