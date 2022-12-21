قابس: يوم إعلامي للتحسيس بأهميّة العفو الاجتماعي قبل انقضاء آجال الانتفاع به

نظّم المكتب الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بقابس، اليوم الأربعاء، يوما اعلاميا، بمقرّ ولاية قابس، حول أحكام المرسوم عدد 57 لسنة 2022 المؤرخ في 27 سبتمبر 2022 والمتعلق بتنقيح واتمام المرسوم عدد 6 لسنة 2022 المؤرخ في 26 جانفي 2022 المتعلق بطرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات الضمان الاجتماعي.



وبيّن رئيس المكتب الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بقابس، علي شوشانن في مداخلة قدّمها بالمناسبة، أن هذا المرسوم يمنح طرحا كليا أو جزئيا وبصفة آلية لمبالغ خطايا التأخير المستوجبة، وذلك بالنسبة للثلاثيات المنقضية والى حدود الثلاثية الثالثة لسنة 2021، فضلا عن كونه يمكن الجمعيات الرياضية من طرح كلي بصفة آلية لمبالغ خطايا التأخير المستوجبة، وذلك بالنسبة للثلاثيات المنقضية والى حدود الثلاثية الثانية لسنة 2022.

وبيّن شوشان أن أحكام هذا المرسوم تنطبق على مديني الصندوق بعنوان اشتراكات الضمان الاجتماعي، وتدخل في ذلك أنظمة الأُجراء، وأنظمة العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي، ونظام حوادث الشغل والأمراض المهنية.

وللانتفاع بأحكام هذا المرسوم يتعين خلاص الثلاثيات اللاحقة للثلاثية الثالثة لسنة 2021 أو الثانية لسنة 2022 واحترام الأجل الأقصى المحدد بالمرسوم وهو 31 ديسمبر 2022، وتسوية النزاع رضائيا، واحترام أقساط الجدولة المبرمة في حالة إبرام روزنامة دفع.

ويتم تعليق إجراءات التتبع والتنفيذ لاستخلاص ديون الصندوق ازاء المدينين الذين تولّوا خلاص كامل الدّين، ومصاريف التتبع دفعة واحدة، أو أبرموا روزنامة دفع محترمة.

من جهته، أكّد والي قابس، مصباح كردمين، في افتتاحه لأشغال هذا اليوم الاعلامي، على أهمية هذا العفو الاجتماعي، داعيا الفئات المعنية به الى عدم تفويت الفرصة لتسوية وضعيتهم تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والقيام بالاجراءات اللازمة للانتفاع به.



