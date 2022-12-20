شركة "وWizz Air" تؤكد استعدادها تطوير نسق الرحلات بين تونس وبريطانيا

شركة "وWizz Air" تؤكد استعدادها تطوير نسق الرحلات بين تونس وبريطانيا

Publié le Mardi 20 Decembre 2022 - 19:36 قراءة: 0 د, 33 ث
      
أكد وفد من شركة "Wizz Air"، في لقائه وزير السياحة، محمد المعز بلحسين، الثلاثاء، بمقر الوزارة، استعداد الشركة تطوير نسق الرحلات الجوية بين تونس وبريطانيا نظرا لتزايد الطلب من السوق البريطانية على البلاد.

وأشار وفد شركة "ويز للطيران"، أحد أكبر شركات الطيران في وسط وشرق أوروبا، الى إمكانية تطوير الرحلات من عدة بلدان أوروبية أخرى، وفق بلاغ لوزارة السياحة.

وأكد بلحسين، من جهته، أهمية السوق البريطانية باعتبار خصوصية السائح القادم منها الذي يحبّذ المسالك والمنتوجات السياحية غير التقليدية على غرار السياحة الثقافية والبيئية والصحراوية وسياحة المغامرات وغيرها من المنتوجات البديلة وكذلك الصناعات التقليدية.

وأعرب عن أمله في انطلاق الرحلات المباشرة من بريطانيا نحو مختلف جهات الجمهورية في القريب العاجل.

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