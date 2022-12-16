قابس: إقرار اعداد منصة معلومات تتضمّن كل المعطيات المتعلقة بالقطاع السياحي في الجهة

تقرّر في المجلس الجهوي للسياحة المنعقد، يوم الخميس، باشراف والي قابس، مصباح كردمين، اعداد منصة معلومات تتضمن كل المعطيات المتعلقة بالقطاع السياحي بجهة قابس بما في ذلك المؤسسات والمحطات السياحية الموجودة في الجهة والمشاريع المبرمجة بها.

كما تقرّر تنظيم يوم اعلامي في شهر جانفي القادم بالتعاون مع جامعة السياحة البديلة وجهة الظاهر بالجنوب يتضمّن تدارس السبل الكفيلة بدفع النشاط السياحي بولاية قابس والترويج للجهة كوجهة سياحية واعدة.



يشار الى ان القطاع السياحي بولاية قابس لم يحقّق تطورا يذكر رغم عراقة هذا القطاع بالجهة والمقومات العديدة المتوفرة في هذا المجال ومن بينها الواحات والقرى الجبلية، والمساكن الحفرية، والمياه المعدنية الساخنة، وثراء الموروث الثقافي بالجهة، ووجود مدخرات عقارية تساعد على انجاز مشاريع كبرى بكل من شاطئ الحمروني بقابس الجنوبية وبالخبايات بالحامة الغربية.



وتشتمل ولاية قابس على 17 مؤسسة ايواء سياحي مصنّفة تضم 1349 سريرا وعلى 5 مطاعم سياحية و63 وكالة اسفار و24 وسيلة نقل سياحي ومركزين للتنشيط السياحي.





