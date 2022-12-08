اختتام اللّجنة المشتركة التونسية الجزائرية للضمان الاجتماعي المنعقدة بتونس


Publié le Jeudi 08 Decembre 2022 - 18:16 قراءة: 0 د, 33 ث
      
اختتمت اليوم الخميس، أشغال اللّجنة المشتركة التونسية الجزائرية للضمان الاجتماعي المنعقدة بتونس أيام 06 و07 و08 ديسمبر 2022 بمقر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.


وترأّس الأشغال عن الجانب التونسي المدير العام للضمان الاجتماعي نادر العجابي وعن الجانب الجزائري مدير الأداءات بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محي الدين خوجة، وذلك بمشاركة مختلف الهياكل المشرفة على قطاع الضمان الاجتماعي بالبلدين.

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وتمّ في إطار أشغال اللجنة الثنائية تشكيل فريق عمل مشترك لتصفية الحسابات بعنوان الخدمات الصحية المقدّمة لمواطني البلدين والنظر في وضعيات المضمونين الاجتماعيين من مواطني الدولتين قصد التسريع في تسوية حقوقهم على غرار مطالب تمديد الالحاق وملفات الجرايات.

واتفق الطرفان على عقد الاجتماع المقبل للجنة المشتركة بالجزائر خلال السداسي الثاني لسنة 2023.
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