تونس تحوز على 11 جائزة لأحسن زيت زيتون بكر ممتاز في المسابقة العالمية "ماريو سوليناس" لسنة 2022

حازت تونس على 11 جائزة (6 ميداليات و5 شهائد تقديرية) في المسابقة العالمية "ماريو سوليناس" لسنة 2022 لأحسن زيت زيتون بكر ممتاز التي ينظمها المجلس الدولي للزيتون





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وشاركت تونس بنحو 15 عينة في هذه المسابقة، من ضمن 120 عينة من زيوت الزيتون في مختلف انحاء العالم على غرار الأرجنتين والصين وكرواتيا واسبانيا وفرنسا واليونان وايطاليا والبرتغال وتركيا والمغرب. وتحصلت اسبانيا، بدورها، على 13 جائزة من خلال المشاركة بحوالي 67 عينة.وأشرف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، محمود إلياس حمزة، مساء الجمعة، على الإحتفال بهذه الجوائز بمقر سفارة تونس بإسبانيا، بحضور بعض السفراء وممثلي البعثات الديبلوماسية بإسبانيا والمدير التنفيذي للمجلس الدولي للزيتون والرئيس المدير العام للديوان الوطني للزيت وبعض إطاراته وكذلك بعض المتوجين التونسيينوسلط الاحتفال الضوء، وفق بلاغ أصدرته وزارة الفلاحة، الأحد، على مدى تميز الزيوت التونسية في منافسة الزيوت الإسبانية خلال هذه الدورة. كما تم تقديم مداخلات حول أهمية المسابقة في إبراز خصائص كل أصناف الزيوت المتوجةوأكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، محمود إلياس حمزة، كذلك، خلال الإحتفال باليوم العالمي للزيتون لسنة 2022، الجمعة، بمقر المجلس الدولي للزيتون بمدريد (إسبانيا)، مواصلة العمل على تطوير قطاع الزيتون وزيت الزيتون من الإنتاج إلى التسويق خاصة من خلال تحسين الجودة، مثمنا النتائج المتميزة التي تحصلت عليها الزيوت التونسية في عديد المسابقات العالميةوأبرز حمزة أهمية دور المجلس الدولي للزيتون ومجهوداته في تحسين الجودة وتنمية ثقافة إستهلاك زيت الزيتون في الأسواق الواعدة. كما رحّب بانضمام المملكة العربية السعودية وأوزباكستان للمجلس.