سليانة: ندوة جهوية توعوية لفائدة 50 فلّاحا في مجال الادارة المستدامة للتربة

انتظمت، اليوم الإربعاء، بمقر الإتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بسليانة ندوة جهوية حول نشر الممارسات الجيدة وتوعية الفلاحين في مجال الادارة المستدامة للتربة لفائدة 50 فلاحا من مختلف معتمديات ولاية سليانة.

وأكد رئيس الإتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بسليانة، مروان الداودي، في تصريح لـ"وات"، على أهمية هذه الندوة لتوعية الفلاحين وتحسيسهم بأهمية التربة وكيفية التصرف فيها.



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من جهته، ذكر لـ"وات" منسق برنامج الشراكة بين الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ومشروع حماية وإعادة تأهيل التربة المتدهورة في تونس، لطفي عمري، أن الأرقام تشير إلى خطورة وضعية التربة في تونس حيث تم تسجيل ضياع 23 ألف هكتارا من الأراضي الفلاحية سنويا بسبب التغيرات المناخية، والاستعمال المفرط للأسمدة والمبيدات الكيمائية، والانجراف، والتوسع العمراني العشوائي.وكشف أن الندوة تهدف إلى تعزيز قدرات الفلاحين على الزيادة في الانتاج والإنتاجية، والتفاعل مع التحديات الجديدة للأمن الغذائي، خاصة في مجال المحافظة على التربة والتأقلم مع التغيرات المناخية.يشار إلى الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري قد امضى اتفاقية شراكة مع مشروع حماية وإعادة تأهيل التربة المتدهورة في تونس (بروصول) الذي تشرف عليه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي والإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية، ويمتد طيلة 12 شهرا، و هدف إلى نشر الممارسات الجيدة وتوعية الفلاحين في مجال الادارة المستدامة للتربة.