الرئيس قيس سعيد يوصي بالاهتمام بملف غرق مهاجرين في جرجيس "للوصول إلى الحقيقة"

استقبل رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء بقصر قرطاج، وزير الداخلية، توفيق شرف الدين، وأسدى تعليماته بمواصلة إيلاء الاهتمام اللازم لكل التفاصيل المتعلقة بملف حادثة غرق مركب للهجرة غير النظامية بجرجيس، قصد "الوصول إلى الحقيقة كاملة"، وفق ما جاء في بلاغ إعلامي لرئاسة الجمهورية نشرته مساء اليوم.





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وتطرّق اللقاء أيضا إلى "الوضع الأمني العام في البلاد، والجهود المبذولة لتأمين المواطنين"، حيث أكّد رئيس الدولة، مجدّدا، "ضرورة فرض احترام القانون على الجميع على قدم المساواة".وكان الرئيس سعيد قال يوم 18 نوفمبر الجاري للصحفيين خلال تواجده في جزيرة جربة (ولاية مدنين)، التي احتضنت القمة 18 للفرنكوفونية، بخصوص الوضع في جرجيس وملف غرق عدد من شبانها قبل أسابيع، "إن الوصول إلى الحقيقة سيكون في القريب"، معتبرا أنه هناك "أطراف تحاول إفساد القمة (الفرنكوفونية)".وفقدت منطقة جرجيس أواخر سبتمبر المنقضي 18 من أبنائها في رحلة هجرة غير نظامية، ونظم الأهالي جملة من التحركات والاحتجاجات.