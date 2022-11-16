ندوة صحفية بجرجيس: المطالبة بقدوم لجنة وزارية أو التنبيه بتحرك مسيرة على الاقدام نحو جربة يوم الجمعة يوما قبل انعقاد قمة الفرنكوفونية

دعت الهيئة المحلية للحقيقة والعدالة بجرجيس، المكلفة بمتابعة فاجعة أبناء المنطقة المفقودين أثناء عملية هجرة غير نظامية منذ يوم 21 سبتمبر الماضي، رئيس الجمهورية، إلى توجيه وفد وزاري إلى جرجيس يوم الاربعاء أو يوم الخميس من هذا الأسبوع، منبهة إلى أنه في حال عدم الاستجابة إلى هذا المطلب، فان ابناء جرجيس سيتجهون سيرا على الاقدام يوم الجمعة إلى جزيرة جربة، التي تعيش على وقع قمة الفرنكوفونية.





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وشددت اللجنة خلال ندوة صحفية عقدتها مساء يوم الثلاثاء، أمام مدخل الميناء التجاري بجرجيس، مكان الاعتصام، على ضرورة تحول لجنة وزارية برئاسة رئيسة الحكومة ووزراء الداخلية والعدل والشؤون الاجتماعية والفلاحة لمواساة عائلات ضحايا ومفقودي فاجعة جرجيس، والبحث عن الحقيقة وفتح ملف التنمية، مع إمضاء محضر جلسة في المجال، وضبط رزنامة تفعيل عدة مشاريع ومطالب مدرجة في محاضر جلسات سابقة، وتنتظر الإمضاء، وفق الهادي الحميدي، رئيس الاتحاد المحلي للشغل بجرجيس.وأكد الحميدي ضرورة المحاسبة الإدارية والأخلاقية لكل من تورط، بالتوازي مع المحاسبة القضائية، منبها إلى "وجود تخوف من انفلات الوضع إذا ما واصلت الدولة موقف اللامبالاة، ومن الدخول في مسارات أخرى خطيرة تتحمل الدولة مسؤوليتها بعد حالة اليأس والاحتقان"، وفق تعبيره.من جهته، اعتبر شمس الدين بوراسين، رئيس "جمعية البحار"، أن ما تعيشه جرجيس اليوم من حالة احتقان وألم ونقمة أيضا كان، في تقديره، "نتيجة تجاهل الدولة لها، وتعاملها بحقرة مع أوجاع وآلام عائلات فقدت أبناءها في حادثة يكتنفها الغموض والشكوك"، موضحا أن تنفيذ الاعتصام في مرحلة متأخرة من حراك اجتماعي تاريخي منظم وهادئ، "كان اضطراريا وغير اختياري، نتيجة عدم تجاوب الحكومة وعدم تفاعلها مع فاجعة هزت مدينة جرجيس".وطالب علي كنيس، الناشط المدني، الدولة، بأن يأتي ممثلوها إلى جرجيس وأن يبحثوا عن الحقيقة لتحميل المسؤوليات والتحقيق الجدي والعاجل في الجريمة أو مواصلة التحرك والتصعيد الميداني والشعبي، مؤكدا التزام أهالي جرجيس بالدفاع عن قضيتهم، لأنهم يعتبرونها "دفاعا عن الشرف"، حسب قوله.وحضر هذه الندوة الصحفية عدد هام من أفراد عائلات مفقودي الفاجعة، رافعين صور أبنائهم بكل ألم، ومرددين شعارات "وينهم أولادنا"، و"وين نتيجة التشريح"، و"نطالب بالحقيقة".يذكر أن اعتصاما ينفذه أهالي جرجيس من عائلات مفقودين وضحايا ومسانديهم، بعد أن قاموا بتحركات مختلفة، من إضراب عام ومسيرات ويوم غضب، لم تسفر عن أية نتائج إيجابية، في غياب أي تواصل مع الحكومة، حسب قولهم، ليقوموا بهذه الحركة التصعيدية، بغلق منافذ الفضاء المينائي ومنع أي نشاط اقتصادي داخل الميناء التجاري وبفضاء الأنشطة الاقتصادية بجرجيس.ورغم مفاوضات فردية لمسؤولين بالدولة، وخاصة أمنيين من رتب عالية، لم يتم فك الاعتصام والسماح بأي نشاط من الميناء، وآخرها اضطرار باخرة قرطاج للرسو في ميناء صفاقس عوضا عن ميناء جرجيس .ويعود الحراك بمعتمدية جرجيس منذ 28 سبتمبر، إلى حادثة فقدان 18 من أبناء المنطقة في رحلة هجرة غير نظامية، ثم العثور على جثث من المفقودين دفنت لأسباب مجهولة دون أي اجراء قانوني في مقبرة المهاجرين والغرباء، التي تعرف بحدائق افريقيا، ومنها تصاعدت موجة الغضب والاحتقان.