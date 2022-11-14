اللجنة العسكرية المشتركة التونسية الفرنسية تنعقد من 15 إلى 17 نوفمبر


Publié le Lundi 14 Novembre 2022 - 18:14 قراءة: 0 د, 29 ث
      
مثّل اللقاء الذي جمع وزير الدفاع الوطني، عماد ممّيش، صباح اليوم الإثنين في مقر الوزارة، بسفير فرنسا بتونس، اندري باران، مناسبة للتأكيد على "مزيد دعم التعاون العسكري بين تونس وفرنسا وتنويع مجالاته".


وتندرج هذه المحادثة في إطار الإعداد لانعقاد اللجنة العسكرية المشتركة التونسية الفرنسية في دورتها التاسعة والعشرين بتونس، من 15 إلى 17 نوفمبر الجاري، وفق بلاغ للوزارة.

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وقد أشاد وزير الدفاع بثراء التعاون الثنائي العسكري ونوعيته، مبرزا أهمية "الارتقاء به ليشمل مجالات أرحب في ما يخص التكوين والتدريب وتبادل الخبرات".

من جهته أعرب السفير الفرنسي عن استعداد بلاده "لتوسيع التعاون العسكري القائم بين البلدين الصديقين".

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