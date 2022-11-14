القصرين : لم يتم إلى حد اليوم تسجيل أية حالة إصابة بجرثومة الشيقالا بالجهة ( مصدر طبي)

أكدت رئيسة مصلحة الطب المدرسي والجامعي بالإدارة الجهوية للصحة بالقصرين ، دلال محمدي ، اليوم الإثنين ، أن جهة القصرين لم تسجل الى حد الآن الإثنين أية حالة إصابة بجرثومة الشيقالا التي انتشرت مؤخرا بتونس خاصة في صفوف الأطفال .





..



.

.. ...

وقالت محمدي في تصريح ل(وات) "إن جرثومة الشيقالا معروفة وليست جديدة وتتمثل أعراضها في حالات اسهال عند الكبار والصغار غير أنها تكون أخطر عند الأطفال لأن حالات الإسهال يمكن أن تتسبب في جفاف الجسم من الماء " .ووجهت الدكتورة بالمناسبة دعوتها إلى كافة الأولياء إلى عدم ارسال أبنائهم الذين يعانون من الاسهال الى رياض الأطفال أو المحاضن والمدارس ومراجعة الطبيب في أقرب الاجال لتحديد سبب الإسهال والتثبت ان كانت نتيجة جرثومة الشيقالا لمراقبة الحالة "وشددت على ضرورة الإلتزام التام بقواعد حفظ الصحة باعتبار أن جرثومة الشيغيلا مرتبطة بالنظافة .وجرثومة الشيغيلا هي عدوى معوية تسببها مجموعة بكتيرية تُعرف باسم داء الشيغيلات والتي تؤدي إلى الإسهال المائي أو براز صغير ومتكرر ومؤلم غالبًا يحتوي على دم وصديد ومخاط.وكانت وزارة وزارة الصحة قد حذرت السبت المنقضي ، في بلاغ لها ، من انتشار جرثومة الشيقالا في تونس خاصة لدى الأطفال وأوصت بضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية للحد من تفشي العدوى بين أفراد المجتمع والمتمثلة في غسل اليدين بالماء والصابون باستمرار وخاصة قبل اعداد الأكل وقبل وبعد استعمال المحموعة الصحة وبعد تغيير حفاظات الأطفال مع الحرص على تقليم الأظافرتنظيف وتطهير المحموعة الصحية بشكل جيد قبل وبعد الاستخدام واستعمال الماء الصالح للشراب المتأتي من مصادر مياه المراقبة وفي حال عدم توفر هذه الامكانية يجب تغلية المياه قبل استخدامها والالتزام بقواعد حفظ الصحة خلال جميع مراحل تداول المواد الغذائية واعداد الاكل مع الحرص على غسل وتطهير الخضر والغلال والاواني والطهي الجيد والتخلص من حفاظات الاطفال المصابين في اكياس مغلقة وتطهير مكان تبديل الحفاضات وعدم ممارسة السباحة إلى حين الشفاء بشكل تام والتخلص من الفضلات المنزلية بطريقة صحية ومكافحة الذباب المنزلي عند الاقتضاء.