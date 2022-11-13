بلدية تونس تحتضن ندوة حول "السياسات المحلية والمساواة بين الجنسين في المجال الاقتصادي" في نطاق التعاون داخل الفضاء الفرانكوفوني

تنظم بلدية تونس بالتعاون مع "الجمعية الدولية للبلديات الفرانكوفونية" و"شبكة الرائدات المغاربيات" الاربعاء المقبل ندوة حول "تنمية المساواة بين الجنسين في مسار التنمية المحلية : السياسات المحلية والمساواة بين الجنسين في المجال الاقتصادي" للاطلاع على تجربة تونس والبلدان المغاربية في هذا المجال وكيفية تطويرها.







ويتضمن برنامج الندوة وفق ما أعلنت عنه بلدية تونس في بلاغلها تقديم المبادرات المتخذة من السلط المحلية والبلدية في تونس من أجل الادماج الاقتصادي للنساء صاحبات الاعمال في استراتيجيات التنمية التنمية الاقتصادية المحلية وكذلك عرضا للاطار القانوني والسياسات المحلية الرامية الى الادماج الاقتصادي في البلدان المغاربية..



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وسيتم ايضا تقديم شهادات حول تجارب نسائية في مجال الاستفادة من برامج التنمية الاقتصادية المدمجة للنساء وتقبل مقترحات من خلال النقاش لوضع خارطة طريق تدعم هذا الادماج والريادة الاقتصادية النسائية في استراتيجيات التنمية المحلية على الصعيدين الوطني والاقليمي.



ويذكر أن الندوة ستنتظم بمناسبة انعقاد اجتماع الدورة ال97 لمكتب "الجمعية الدولية للبلديات الفرانكوفونية" في تونس ايام 16 و17 و18 نوفمبر بقصر بلدية تونس بالقصبة في سياق فعاليات القمة الفرانكوفونية بجربة في 19 نوفمبر والاحتفاء بالذكرى ال50 لانبعاث الفرانكوفونية المؤسسية.

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ويتضمن برنامج الندوة وفق ما أعلنت عنه بلدية تونس في بلاغلها تقديم المبادرات المتخذة من السلط المحلية والبلدية في تونس من أجل الادماج الاقتصادي للنساء صاحبات الاعمال في استراتيجيات التنمية التنمية الاقتصادية المحلية وكذلك عرضا للاطار القانوني والسياسات المحلية الرامية الى الادماج الاقتصادي في البلدان المغاربية..وسيتم ايضا تقديم شهادات حول تجارب نسائية في مجال الاستفادة من برامج التنمية الاقتصادية المدمجة للنساء وتقبل مقترحات من خلال النقاش لوضع خارطة طريق تدعم هذا الادماج والريادة الاقتصادية النسائية في استراتيجيات التنمية المحلية على الصعيدين الوطني والاقليمي.ويذكر أن الندوة ستنتظم بمناسبة انعقاد اجتماع الدورة ال97 لمكتب "الجمعية الدولية للبلديات الفرانكوفونية" في تونس ايام 16 و17 و18 نوفمبر بقصر بلدية تونس بالقصبة في سياق فعاليات القمة الفرانكوفونية بجربة في 19 نوفمبر والاحتفاء بالذكرى ال50 لانبعاث الفرانكوفونية المؤسسية.