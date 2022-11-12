وزارة الصحة تقدم جملة من التوصيات لتفادي تواصل انتشار جرثومة "الشيقالا" المتفشية خاصة لدى الاطفال

أوصت وزارة الصحة، اليوم السبت، عموم المواطنين بضرورة اتباع جملة من النصائح والتوصيات لتفادي تواصل انتشار مرض الاسهال بجرثومة "الشيقالا" نوع (shigella sonnei) الذي رصدت تفشيها مصالح الوزارة، مؤخرا، في مختلف الأوساط المجتمعية وخاصة لدى الأطفال.

ودعت، في بلاغ لها، الى غسل اليدين بالماء والصابون بصفة مستمرة وخاصة قبل اعداد الاكل وقبل وبعد الاكل وإثر استعمال المجموعة الصحية وبعد تغيير الحفاظات للأطفال مع الحرص على تقليم الاظافر ونظافتها





وأكدت على تنظيف وتطهير المجموعة الصحية (بيوت الاستحمام و بيت الراحة) بشكل جيد قبل وبعد الاستخدام الى جانب استعمال الماء الصالح للشراب المتأتي من مصادر مياه مراقبة وفي حال عدم توفر هذه الامكانية يجب تغلية المياه قبل استعمالها

وشدّدت على الالتزام بقواعد حفظ الصحة خلال جميع مراحل تداول المواد الغذائية واعداد الاكل مع الحرص على غسل وتنظيف الخضر والغلال والاواني والطهي الجيد.

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ونصحت بالتخلص من حفاظات الأطفال المصابين في أكياس مغلقة وتطهير مكان تبديل الحفاظات بشكل جيد ، فضلا عن عدم ممارسة السباحة الى حين الشفاء التام والتخلص من الفضلات المنزلية بطريقة صحية وبشكل يومي ومكافحة الذباب المنزلي عند الاقتضاء.

وأوصت في حالة الإصابة بالاسهال بضرورة عيادة الطبيب مع الحرص على شرب كميات وفيرة من السوائل واعتماد الرضاعة الطبيعية بالنسبة للرضع والإبقاء على المصابين بالمنزل مع الالتزام بنصائح الطبيب وتجنب الاحتكاك واعتماد السلوكيات الصحية عند التعامل مع باقي افراد العائلة والامتناع عن اصطحاب الأطفال المصابين لرياض الأطفال والمدارس الى حين تماثلهم للشفاء.



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وأكدت على تنظيف وتطهير المجموعة الصحية (بيوت الاستحمام و بيت الراحة) بشكل جيد قبل وبعد الاستخدام الى جانب استعمال الماء الصالح للشراب المتأتي من مصادر مياه مراقبة وفي حال عدم توفر هذه الامكانية يجب تغلية المياه قبل استعمالهاوشدّدت على الالتزام بقواعد حفظ الصحة خلال جميع مراحل تداول المواد الغذائية واعداد الاكل مع الحرص على غسل وتنظيف الخضر والغلال والاواني والطهي الجيد.ونصحت بالتخلص من حفاظات الأطفال المصابين في أكياس مغلقة وتطهير مكان تبديل الحفاظات بشكل جيد ، فضلا عن عدم ممارسة السباحة الى حين الشفاء التام والتخلص من الفضلات المنزلية بطريقة صحية وبشكل يومي ومكافحة الذباب المنزلي عند الاقتضاء.وأوصت في حالة الإصابة بالاسهال بضرورة عيادة الطبيب مع الحرص على شرب كميات وفيرة من السوائل واعتماد الرضاعة الطبيعية بالنسبة للرضع والإبقاء على المصابين بالمنزل مع الالتزام بنصائح الطبيب وتجنب الاحتكاك واعتماد السلوكيات الصحية عند التعامل مع باقي افراد العائلة والامتناع عن اصطحاب الأطفال المصابين لرياض الأطفال والمدارس الى حين تماثلهم للشفاء.