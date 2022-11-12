جندوبة: رفع 31 مخالفة اقتصادية إثر حملة مراقبة اقتصادية مشتركة

رفعت مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بجندوبة، أمس الجمعة، 31 مخالفة وحجزت كميات من البطاطا والطماطم والبصل والحليب، وذلك إثر حملة مراقبة واسعة نفّذتها 5 فرق مراقبة مشتركة وشملت معتمديات جندوبة، وجندوبة الشمالية، وفرنانة، وطبرقة، وبوسالم، وفق ما ذكره، اليوم السبت، المدير الجهوي للتجارة نوفل العلوي.







وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لـ"وات"، أن أغلب المخالفات تتعلق بالامتناع عن البيع، وعدم اشهار الأسعار، والبيع بأسعار غير قانونية، وعدم الادلاء بفواتير الشراء وغيرها.

وجاءت هذه الحملة إثر تشكيّات واسعة من قبل المستهلكين، تفيد بياب مادة الحليب بالمحلات التجارية وارتفاع أسعار البطاطا الذي فاق دينارين،وكذلك الشأن بالنسبة للطماطم التي فاق سعر الكلغ الواحد منها 4600 مليم.



