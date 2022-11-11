بن عروس: المحكمة الادارية تؤيد ابتدائيا قرارات الرفض الصادرة عن الهيئة الفرعية للانتخابات

رفضت المحكمة الادارية بتونس الطعون الخمسة التي قدمها المترشحون للانتخابات التشريعية المقبلة عن دوائر بن عروس، بعد أن أنهت اليوم الجمعة ختم طور التقاضي الابتدائي بخصوص نزاعات الترشح للانتخابات التشريعية المعروضة أمامها و البت في جميع الطعون لتؤيد قرارات الرفض الصادرة عن الهيئة الفرعية للانتخابات بالجهة.





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وبحسب ماصرح به لوكالة تونس افريقيا للانباء، رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات ببن عروس الكيلاني هلال اليوم الجمعة ، فقد تلقت الهيئة قرارات المحكمة في عدم قبول كل الطعون المقدمة ابتدائيا من قبل 5 مترشحين تم رفض مطالب قبولهم اوليا من قبل مجلس الهيئة الفرعية ببن عروس .وقضت المحكمة برفض طعنين من حيث الشكل، ورفض ثلاثة طعون في الاصل اثنان منهم لعدم الاستجابة لشرط التزكيات وطعن لمترشح تقدم بمطلبه في غير الدائرة الانتخابية المرسم بها.وكانت الهيئة الفرعية للانتخابات ببن عروس أسقطت 18 مطلبا لمترشحين محتملين للانتخابات التشريعية المقبلة، تقدم خمسة منهم بطعون لدى المحكمة الإدارية، وذلك بعد تداولها في ملفات 67 مترشحا للانتخابات التشريعية القادمة، لتقضي بقبول أوّلي لـ39 مترشّحا يتوزعون على 9 نساء و30 رجلا.وتفتح جميع الاحكام الصادرة في الطور الابتدائي للطعن بالاستئناف لدى الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الادارية طبق الاجال والصيغ والاجراءات المحددة.يشار الى ان الاعلان عن القائمات النهائية سيكون بتاريخ 22 نوفمبر 2022، وفق ما تم ضبطه في الرزنامة المحينة للهيئة العليا للانتخابات.