تشريعية 2022: ختم طور التقاضي الابتدائي في نزاعات الترشح : 42 حكما برفض الطعن شكلا،و8 احكام بالرفض اصلا و4 احكام بقبول الطعن


Publié le Vendredi 11 Novembre 2022 - 11:16قراءة: 1 د, 7 ث
      
تم اليوم الجمعة ختم طور التقاضي الابتدائي بخصوص نزاعات الترشح للانتخابات التشريعية امام القضاء الاداري الانتخابي ،حيث اصدرت الدوائر الابتدائية المتعهدة مجموع 54 حكما، من بينها 42 حكما برفض الطعن شكلا و8 احكام برفض الطعن اصلا واربعة احكام بقبول الطعن


واشار الناطق باسم المحكمة الادارية عماد الغابري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء الى ان قرارات قبول الطعن الاربعة صدرت عن الدوائر الجهوية بالقصرين والمنستير وصفاقس وتونس مضيفا ان من بين هذه القرارات، ثلاثة احكام باقرار صحة شروط الترشح ودعوة هيئة الانتخابات لقبول ملفات ترشح الطاعنين فيما تعلق الحكم القضائي الرابع بالزام هيئة الانتخابات بتسلم مطلب الترشح والنظر في مدى توفر الشروط القانونية فيه
واضاف الغابري ان جميع الاحكام الصادرة في الطور الابتدائي تفتح للطعن بالاستئناف لدى الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الادارية طبق الاجال والصيغ والاجراءات النافذة
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وبين المتحدث باسم المحكمة الادارية انه في صورة تثبيت الدوائر الاستئنافية للاحكام الادارية فعلى هيئة الانتخابات قبول ترشحات
المترشحين الذين تم اصدار حكم لصالحهم مشيرا الى ان اجال اصدار الاحكام الاستئنافية حدد ب 10 ايام من تاريخ الاعلام وفق ما ضبطه القانون الانتخابي والاستئنافي
يشار الى ان الاعلان عن القائمات النهائية سيكون في 22 نوفمبر 2022 وفق ما تم ضبطه في الرزنامة المحينة
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وحال الانتهاء من البت في الترشحات والاعلان عن القائمات النهائية من المنتظر ان تدخل الانتخابات التشريعية مرحلة جديدة وهي الحملة الانتخابية التي تنطلق يوم الجمعة 25 نوفمبر بالداخل ويوم 23 نوفمبر في الخارج .



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