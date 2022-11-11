تشريعية 2022: ختم طور التقاضي الابتدائي في نزاعات الترشح : 42 حكما برفض الطعن شكلا،و8 احكام بالرفض اصلا و4 احكام بقبول الطعن

تم اليوم الجمعة ختم طور التقاضي الابتدائي بخصوص نزاعات الترشح للانتخابات التشريعية امام القضاء الاداري الانتخابي ،حيث اصدرت الدوائر الابتدائية المتعهدة مجموع 54 حكما، من بينها 42 حكما برفض الطعن شكلا و8 احكام برفض الطعن اصلا واربعة احكام بقبول الطعن





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واشار الناطق باسم المحكمة الادارية عماد الغابري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء الى ان قرارات قبول الطعن الاربعة صدرت عن الدوائر الجهوية بالقصرين والمنستير وصفاقس وتونس مضيفا ان من بين هذه القرارات، ثلاثة احكام باقرار صحة شروط الترشح ودعوة هيئة الانتخابات لقبول ملفات ترشح الطاعنين فيما تعلق الحكم القضائي الرابع بالزام هيئة الانتخابات بتسلم مطلب الترشح والنظر في مدى توفر الشروط القانونية فيهواضاف الغابري ان جميع الاحكام الصادرة في الطور الابتدائي تفتح للطعن بالاستئناف لدى الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الادارية طبق الاجال والصيغ والاجراءات النافذةوبين المتحدث باسم المحكمة الادارية انه في صورة تثبيت الدوائر الاستئنافية للاحكام الادارية فعلى هيئة الانتخابات قبول ترشحاتالمترشحين الذين تم اصدار حكم لصالحهم مشيرا الى ان اجال اصدار الاحكام الاستئنافية حدد ب 10 ايام من تاريخ الاعلام وفق ما ضبطه القانون الانتخابي والاستئنافييشار الى ان الاعلان عن القائمات النهائية سيكون في 22 نوفمبر 2022 وفق ما تم ضبطه في الرزنامة المحينةوحال الانتهاء من البت في الترشحات والاعلان عن القائمات النهائية من المنتظر ان تدخل الانتخابات التشريعية مرحلة جديدة وهي الحملة الانتخابية التي تنطلق يوم الجمعة 25 نوفمبر بالداخل ويوم 23 نوفمبر في الخارج .