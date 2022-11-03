مصالح الديوانة تحجز بضائع مهربة بقيمة جملية قدرت  ب527 ألف دينار

حجزت مصالح الديوانة بضائع مهربة بقيمة جملية قدرت ب527 ألف دينار ، وذلك في كل من منطقة قرمبالية و صفاقس وقابس والصخيرة

وأوضحت الإدارة العامة للديوانة، وفق بلاغ أصدرته، الخميس، أن دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بقرمبالية تمكنت من ضبط شاحنة محملة بكمية من مكملات الهواتف الجوالة المهربة قدرت ب12 ألف قطعة بلغت قيمتها 180 ألف دينار





كما تمكنت فرقة الحرس الديواني بتونس، إثر عمل استعلامي من ضبط مبلغ مالي بقيمة 180 ألف دينار بحوزة أحد الأشخاص لا يملك في شأنه أية وثيقة تثبت مصدره

وقامت فرقتا الحرس الديواني بصفاقس وقابس بحجز كمية من الملابس الجاهزة المهربة بقيمة 90 ألف دينار محملة على متن سيارتين قادمتين من إحدى مدن الجنوب باتجاه الساحل التونسي

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وحجزت فرقة الحرس الديواني بالصخيرة في عمليتين منفصلتين كميات من السجائر والمعسل والفواكه الجافة المهربة بقيمة 77 ألف دينار.





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كما تمكنت فرقة الحرس الديواني بتونس، إثر عمل استعلامي من ضبط مبلغ مالي بقيمة 180 ألف دينار بحوزة أحد الأشخاص لا يملك في شأنه أية وثيقة تثبت مصدرهوقامت فرقتا الحرس الديواني بصفاقس وقابس بحجز كمية من الملابس الجاهزة المهربة بقيمة 90 ألف دينار محملة على متن سيارتين قادمتين من إحدى مدن الجنوب باتجاه الساحل التونسيوحجزت فرقة الحرس الديواني بالصخيرة في عمليتين منفصلتين كميات من السجائر والمعسل والفواكه الجافة المهربة بقيمة 77 ألف دينار.