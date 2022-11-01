سيدي بوزيد: حجز 21.9 طنّا من السداري بمعتمدية الرقاب

حجز أعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بسيدي بوزيد، مساء أمس الاثنين، بالتنسيق مع مصالح الحرس الوطني، 21.9 طنّا من السدّاري لدى مصنع للعلف المركّب ناشط بمعتمدية الرقاب، بحسب المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات مبروك عبادة.





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وأوضح عبادة، في تصريح لـ"وات"، أن المعاينة الميدانية أثبتت تعمّد الوكيل القانوني للمصنع المذكور التفريط في كميات هامّة من السدّاري وبيعها خارج المسالك القانونية عوض استعمالها في الأغراض المخصّصة لها وهي صنع العلف المركّب.وقد تمّ بموجب ذلك تحرير محضر بحث ضدّ المخالف من أجل المضاربة غير المشروعة على معنى المرسوم عدد 14 لسنة 2022.وبعد استشارة النيابة العمومية، أذنت باستصفاء المحجوز، وإيداع قيمته المالية بالخزينة العامة، إلى جانب استكمال بقيّة الإجراءات القانونية، وفق المصدر ذاته.