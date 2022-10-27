سيدي بوزيد: حجز 32 قنطارا من العلف المركب بسيدي علي بن عون


Publié le Jeudi 27 Octobre 2022 - 20:28 قراءة: 0 د, 33 ث
      
تمكنت مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بسيدي بوزيد، بالتنسيق مع أعوان الحرس الوطني بمدينة سيدي علي بن عون، اليوم الخميس، من حجز 32 قنطارا من العلف المركب، تعمّد صاحبها ممارسة تجارة الأعلاف بالتفصيل دون التصريح بالنشاط لدى المصالح المختصة، حسب ما اكده المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات، مبروك عبادة.


وبين في تصريح ل"وات"، أنه تم تحرير محضر بحث ضد المخالف، من أجل مسك منتوجات لغرض بيعها أو المضاربة فيها دون أن تتوفر شروط ممارسة التجارة المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل، على معنى أحكام المرسوم عدد 10 لسنة 2020.

..

.

كما أذنت النيابة العمومية بتأمين المحجوز في انتظار استصفائه ثمّ إعادة ضخّه في مسالك التوزيع القانونية.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 255570



En continu...

Toutes les news...
السبت 29 أكتوبر 2022 | 3 ربيع الثاني 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:55 17:28 15:04 12:10 06:40 05:13
Babnet
22°
 Babnet26° Babnet % 73 :الرطــوبة
تونــس Babnet20°
2.06 كم/س
 :الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
26°-2028°-1927°-1928°-1826°-18
  • Avoirs en devises
    22533,6

  • (28 oct )
  • Jours d'importation
    103
  •              1 € = 3,29225 DT        1$ =3,27193 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28 oct )   552,0 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   