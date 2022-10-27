سيدي بوزيد: حجز 32 قنطارا من العلف المركب بسيدي علي بن عون

تمكنت مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بسيدي بوزيد، بالتنسيق مع أعوان الحرس الوطني بمدينة سيدي علي بن عون، اليوم الخميس، من حجز 32 قنطارا من العلف المركب، تعمّد صاحبها ممارسة تجارة الأعلاف بالتفصيل دون التصريح بالنشاط لدى المصالح المختصة، حسب ما اكده المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات، مبروك عبادة.







وبين في تصريح ل"وات"، أنه تم تحرير محضر بحث ضد المخالف، من أجل مسك منتوجات لغرض بيعها أو المضاربة فيها دون أن تتوفر شروط ممارسة التجارة المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل، على معنى أحكام المرسوم عدد 10 لسنة 2020.



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كما أذنت النيابة العمومية بتأمين المحجوز في انتظار استصفائه ثمّ إعادة ضخّه في مسالك التوزيع القانونية.



وبين في تصريح ل"وات"، أنه تم تحرير محضر بحث ضد المخالف، من أجل مسك منتوجات لغرض بيعها أو المضاربة فيها دون أن تتوفر شروط ممارسة التجارة المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل، على معنى أحكام المرسوم عدد 10 لسنة 2020.كما أذنت النيابة العمومية بتأمين المحجوز في انتظار استصفائه ثمّ إعادة ضخّه في مسالك التوزيع القانونية.