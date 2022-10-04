ممثل الجمعية التونسية للناشرين في معرض الرياض للكتاب : مشاركتنا ضمن الوفد الرسمي التونسي مكسب هام ناضلنا من أجله وسنعمل على تعزيزه

وات - من مبعوثة وات ريم قاسم - منذ تأسيسها سنة 2018 تشارك الجمعية التونسية للناشرين للمرة الأولى ضمن الوفد الرسمي للجمهورية التونسية في المعارض الدولية، وذلك بمناسبة حلول تونس ضيف شرف معرض الرياض الدولي للكتاب من 28 سبتمبر إلى 9 أكتوبر 2022 .





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ويمثل الجمعية في هذه التظاهرة الثقافية العربية الناشر والروائي والمترجم وليد بن أحمد صاحب دار أبجديات للنشر التي تنضوي تحت لواء الجمعية التونسية للناشرين.يقول بن أحمد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء "لأول مرة تشارك الجمعية في جناح وزارة الشؤون الثقافية أي مع الوفد الرسمي التونسي، ونحن سعداء جدا بهذه المشاركة لأن جمعية الناشرين ناضلت كثيرا من أجل تحقيق هذا المكسب، وتمثيل الحضور التونسي في المعارض الدولية".واعتبر أن هذه المشاركة تعدّ مكسبا كبيرا ستعمل الجمعية على تطويره ومزيد تعزيزه مستقبلا في مختلف المعارض العربية والدولية.وبخصوص مدى إقبال القارئ السعودي والعربي عموما، على الإصدارات التي يعرضها في الجناح، أعرب ممثل جمعية الناشرين التونسيين عن ارتياحه الكبير للإقبال الكثيف على الجناح التونسي وأرجع ذلك لعدة أسباب، قائلا في هذا الصدد : هناك صنفان من الزوار، صنف أول يمثله أولئك الذين تجلبهم أناقة الفضاء وجمالية إخراجه حيث يحمل بصمة تراثية رائعة، وكذلك من ينبهرون بأناقة الإصدارات وجمالية إخراجها.أما الصنف الثاني، وفق بن أحمد، فهم زوار منبهرون بالأقلام التونسية والنتاج الفكري التونسي، حيث يأتي هؤلاء خصيصا للبحث عن إصدارات بعينها وعن مؤلفين بأسمائهم، ويتصفحون الإصدارات ويناقشون، ويطرحون أسئلة. ويتوجه معظمهم بالسؤال عن كتب تحكي عن تاريخ تونس من الحضارة الفينيقية والقرطاجية إلى اليوم وهم يعرفون المؤرخين بالأسماء ويعرفون مصنفاتهم ويسألون عنها، وأحيانا يتأسفون في حال لم يجدوا أحد العناوين التي يبحثون عنها لكاتبهم المفضل.ويرى ممثل جمعية الناشرين التونسيين أن هناك جسور تواصل كبيرة بين القراء السعوديين والفكر التونسي، ملاحظا أنّ جل من استقبلهم في الجناح وتوجهوا إليه بالسؤال عن بعض العناوين، كانوا زاروا تونس في السابق وعبروا عن فرحتهم بوجودها ضيف شرف معرض الرياض الدولي للكتاب.وجدير بالذكر أن الجمعية التونسية للناشرين تضم في عضويتها كلاّ من دار سيريس ودار الجنوب وديميتر وإليزاد وأبولونيا ودار نحن وبوب ليبريس إلى جانب أبجديات ودار نظر ودار حنين وليدرز وسندباد وللا حضرية ودار خريف و"إ.د. برس" و"المسيرة" .